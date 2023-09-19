MHP'nin kurultayı 17 Mart'ta

ANKARA (EKONOMİ) MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Azerbaycan’ın Karabağ'a başlattığı antiterör operasyonuna ilişkin olarak “Ermenistan ateşle oynamaktan vazgeçmelidir, aklını başına almalıdır” dedi. “Karabağ Türk’tür, Türk’ün yurdudur, Can Azerbaycan’ın ayrılmaz, ayrılamaz, koparılamaz vatan toprağıdır” diyen Bahçeli,” Soydaşlarımız yalnız değildir. Karabağ karanlığa çekilemeyecekti” açıklaması yaptı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu toplantısı sonrası yaptığı basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen Türkiye Raporu’nda, “Mevcut şartlarda Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinin yeniden başlatılmayacağı” belirtildiğini hatırlatan ve raporu eleştiren Bahçeli, Avrupa Birliği’nin Türkiye’yi üye olarak kabul etmeye niyeti, objektif ve ahlaki bir bakışı olmadığını söyledi. Bahçeli, Türkiye’nin bir yol ayrımına, tarihin ve milletin çağrısına riayet ederek bir karar vermenin eşiğine geldiğini belirterek, “Gerçekten vakit Türkiye vaktidir, vakit Brüksel macerasına son vermenin vaktidir. Bizim için Avrupa Birliği bitmiştir” dedi. Ayrıca NATO’nun da tartışılması gerekirse yeni baştan ittifak hukukunun milli değerler kapsamında ele alınmasının zorunlu olduğunu ifade eden Bahçeli, “NATO’ya da mahkum olmadığımız herkesçe bilinmelidir. İsveç’in NATO üyeliğine şu şartlar altında Milliyetçi Hareket Partisi’nin olumlu bakması ise eşyanın tabiatına bütünüyle aykırıdır” diye konuştu. Bahçeli, HDP’nin kapatılma davasına ilişkin olarak Anayasa Mahkemesini eleştirdiği konuşmasında “ Anayasa Mahkemesi neyi bekliyor? Eksik bırakılan ne vardır da AYM bu hukuki süreci ağırdan almaktadır? Biz adalet istiyoruz. Üstelik hemen istiyoruz. AYM'nin görevini derhal yapmasını bekliyoruz” dedi. Bahçeli, 14’ncü Olağan Kurultayının 17 Mart 2024 tarihinde yapılacağını da açıkladı.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bahçeli, “İYİ partiye komşuluk teklifinde buluşmuştunuz bu halen geçerli mi?” sorusuna “ Mahallede komşuya verilecek ev olmadığı anlaşılmıştır” yanıtını verdi.