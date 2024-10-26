  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Microsoft, Gazze protestosuna katılan iki çalışanını kovdu
Takip Et

Microsoft, Gazze protestosuna katılan iki çalışanını kovdu

Microsoft, Gazze'de hayatını kaybedenler için sessiz protesto düzenleyen iki çalışanını işten çıkardı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Microsoft, Gazze protestosuna katılan iki çalışanını kovdu
Takip Et

Microsoft, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de hayatını kaybedenleri onurlandırmak için "sessiz bir protesto" düzenleyen iki çalışanını işten çıkardı.

İşten çıkarılan Microsoft çalışanları Abdo Mohamed ve Hossam Nasr, Associated Press'e (AP) yaptıkları açıklamada, "Gazze'deki soykırımının kurbanlarını onurlandırmak ve Microsoft'un bu soykırımdaki suç ortaklığına dikkati çekmek" amacıyla şirketin Washington'daki Redmond kampüsünde sessiz protesto düzenlediklerini bildirdi.

Bu protestonun, Microsoft tarafından onaylanan ve ihtiyaç sahibi insanlar için düzenlenen diğer bağış kampanyalarına benzer olduğunu ifade eden çalışanlar, düzenledikleri protestodan birkaç saat sonra işten çıkarıldıklarını öğrendiklerini kaydetti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında sevdiklerini kaybeden çok sayıda kişinin şirket bünyesinde yer aldığını vurgulayan Mohamed, "Microsoft, bir araya gelip acımızı paylaşabileceğimiz ve artık kendileri adına konuşamayan insanların anılarını onurlandırabileceğimiz bir alan yaratmayı başaramadı." ifadesini kullandı.

Çalışanlar ayrıca, Microsoft'un bulut teknolojisinin İsrail hükümetine satılmasına karşı çıkan "Apartheid için Azure'a Hayır" adlı koalisyonun üyesi olduklarını belirtti.

Microsoft ise söz konusu olayın ardından yaptığı açıklamada "iç politikaya uygun olarak bazı çalışanların işine son verildiğini" açıklamış, ancak konuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermeyi reddetmişti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler ve Gazze hakkında depoladığı dataların artması üzerine Amazon bulut sunucuları ile Microsoft ve Google'ın yapay zeka sistemlerini, bilgilerin sınıflandırılması ve filtrelenmesinde kullandığı ağustosta ortaya çıkmıştı.

Microsoft'tan Call of Duty hamlesi: Abonelik gelirlerini artırmayı hedefliyorMicrosoft'tan Call of Duty hamlesi: Abonelik gelirlerini artırmayı hedefliyorTeknoloji
Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü: İsrail'in bombaladığı evlerden aldığımız çağrılara cevap veremiyoruzGazze Sivil Savunma Müdürlüğü: İsrail'in bombaladığı evlerden aldığımız çağrılara cevap veremiyoruzDünya

 

Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da: Terörün olmadığı bir Türkiye'yi mutlaka inşa edeceğiz
'Terörün olmadığı bir Türkiye'yi mutlaka inşa edeceğiz'
Deodorant, meşrubat şişesi, çakmak tüpünden patlayıcı yapmışlar! Polise saldıran şüpheliler yakalandı
Deodorant, şişe ve çakmak tüpünden patlayıcı yapmışlar! Polise saldıran şüpheliler yakalandı
Bahçeli: Kürtleri sevmeyen Türk değildir, Türkleri sevmeyen Kürt değildir
'Kürtleri sevmeyen Türk değildir, Türkleri sevmeyen Kürt değildir'
Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in İran’a saldırısını kınadı
Bakanlıktan İsrail tepkisi: Bölge büyük bir savaşın eşiğinde
Narin Güran cinayetinde HTS kayıtları ortaya çıktı: Amca Salim Güran'ın yer değişimleri dikkat çekti
Narin cinayetinde HTS kayıtları ortaya çıktı
İmamoğlu açıkladı! İşte Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz gezebileceğiniz 30 müze
İmamoğlu açıkladı! İşte Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz gezebileceğiniz 30 müze