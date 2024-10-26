Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü: İsrail'in bombaladığı evlerden aldığımız çağrılara cevap veremiyoruz

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 22 gündür soykırım ve etnik temizlik gerçekleştirdiği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde çalışmaların sekteye uğradığı belirtildi.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya ve Nezle kentlerinde İsrail tarafından bombalanan ve yakılan evlerden aldığımız çok sayıda çağrı var ve bunlara maalesef cevap veremiyoruz." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde devam eden bombardıman ve saldırganlığı nedeniyle Sivil Savunmanın tamamen devre dışı bırakıldığı vurgulanan açıklamada, İsrail ordusunun, Sivil Savunmanın hizmetlerini aksattığı, mürettebatını hedef aldığı ve görevlileri ambulans ve kurtarma operasyonlarında araçlarını kullanmaya gitmeleri halinde doğrudan hedef almakla tehdit ettiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılması, gıda, yakıt ve temiz su girmesine izin verilmemesini öngörüyor.