  1. Ekonomim
  2. Teknoloji
  3. Microsoft'tan Call of Duty hamlesi: Abonelik gelirlerini artırmayı hedefliyor
Takip Et

Microsoft'tan Call of Duty hamlesi: Abonelik gelirlerini artırmayı hedefliyor

Abonelik gelirlerine odaklanan Microsoft, Call of Duty'nin son oyununu Game Pass abonelerine sunacak. Şirket, böylece abonelik gelirlerini artırmayı hedefliyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Microsoft'tan Call of Duty hamlesi: Abonelik gelirlerini artırmayı hedefliyor
Takip Et

Microsoft, popüler Call of Duty serisinin son oyunu Black Ops 6’yı piyasaya sürdü. Şirket, oyun işini büyütmeyi ve azalan Xbox konsol satışlarını dengelemeyi amaçlıyor. Burada şirketin en güçlü kozu Game Pass abonelik sistemi olacak.

Oyun stratejisi için bir dönüm noktası

Microsoft, 75 milyar dolara Activision Blizzard'ı bünyesine katmıştı. Activision'ın en önemli oyunlardan biri olan Call of Duty'nin son oyunu da bu satın alma sonunda Microsoft'un Game Pass platformunda indirilebilir olacak. Bunun şirketin oyun stratejisi için bir dönüm noktası olması bekleniyor.

Microsoft, donanım satışlarının yavaşlamasıyla abonelik hizmetlerine odaklanıyor. Şirketin 2024 mali yılı sonunda Xbox donanım gelirleri yıllık bazda yüzde 13 azaldı. İlk defa bu yıl Game Pass aboneleri, Call of Duty’nin son sürümüne ekstra ücret ödemeden erişim sağlayabilecekler.

Microsoft, Activision’ı satın alırken rekabet düzenleyicilerinden gelen endişelerin etkisiyle oyunun PlayStation'da da satışına izin veriyor. Böylece oyunun yalnızca Xbox’a özel hale gelmesi engelleniyor.

Şirket, temmuz ayında Game Pass ücretlerini ABD’de yüzde 18, Birleşik Krallık’ta yüzde 15 ve Avrupa’da yüzde 20 oranında artırdı. Ayrıca, yeni aboneler için daha düşük fiyatlı ve daha az fayda sunan bir “standart” abonelik paketi sundu. Standart paketteki kullanıcılar, Black Ops 6’ya hemen erişemeyecek ve bazı oyunlardan mahrum kalacaklar. 8 Ekim’de iki haftalık 1 dolarlık Game Pass deneme süresi de kaldırılarak, oyuncuların Black Ops 6’ya indirimli erişimi sınırlandırıldı.

Ürün kalitesi eleştirisi

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), fiyat ve abonelik paketi değişikliklerini ürün kalitesinin düşmesi olarak eleştirirken, Microsoft, bu eleştiriyi yanıltıcı olarak değerlendirdi.

Ampere Analysis analisti Piers Harding-Rolls, Microsoft’un değişen stratejisini 'bir risk' olarak nitelendirdi. Piers, Black Ops 6’nın lansmanının Game Pass Ultimate abonelerine 2-2,5 milyon yeni kullanıcı kazandırabileceğini öngörüyor.

Geçen yıl kötü eleştiriler alan Modern Warfare III sonrası, beklentiler yüksek. Black Ops 6, PlayStation Store ön sipariş listesinde zirvede yer alıyor.

Oyun sektörü zorlu bir dönemden geçerken, genel oyun pazarı 2024’te yüzde 2 büyüyecek olsa da konsol gelirlerinde yüzde 1’lik düşüş bekleniyor. Nintendo’nun yedi yıllık Switch satışlarının geçen çeyrekte neredeyse yarı yarıya düştüğünü açıklaması ve Sony’nin PlayStation 5 satışlarının yıllık yüzde 25 azalması, sektördeki baskıyı artırıyor.

İstanbul'da toplu taşımada askeri kamuflajla görüntülenen kişi gözaltına alındıİstanbul'da toplu taşımada askeri kamuflajla görüntülenen kişi gözaltına alındıGündem
YRP'den çözüm sürecine destekYRP'den çözüm sürecine destekGündem
Teknoloji
Uzayda 8 ay mahsur kalan astronotlar, SpaceX Dragon ile Dünya’ya geri döndü
Uzayda 8 ay mahsur kalan astronotlar, SpaceX Dragon ile Dünya’ya geri döndü
Türkiye'nin teknoloji kaptanları, 7. kez ödüllendirildi
Türkiye'nin teknoloji kaptanları, 7. kez ödüllendirildi
Galaxy S20 FE için Ekim ayı güncellemesi çıktı: 42 güvenlik açığı kapatıldı!
Galaxy S20 FE için Ekim ayı güncellemesi çıktı: 42 güvenlik açığı kapatıldı!
Google Fotoğraflar’a yapay zeka tespit aracı geliyor
Google Fotoğraflar’a yapay zeka tespit aracı geliyor
iPhone 16 serisine talep beklentileri karşılamadı: Apple üretimi azaltma kararı aldı
iPhone 16 serisine talep beklentileri karşılamadı: Apple üretimi azaltma kararı aldı
iPhone için beklenen tüm yapay zeka özellikleri geldi: ChatGPT ve Apple Intelligence güçlerini birleştirdi
iPhone için beklenen tüm yapay zeka özellikleri geldi: ChatGPT ve Apple Intelligence birleşti