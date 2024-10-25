Microsoft'tan Call of Duty hamlesi: Abonelik gelirlerini artırmayı hedefliyor

Microsoft, popüler Call of Duty serisinin son oyunu Black Ops 6’yı piyasaya sürdü. Şirket, oyun işini büyütmeyi ve azalan Xbox konsol satışlarını dengelemeyi amaçlıyor. Burada şirketin en güçlü kozu Game Pass abonelik sistemi olacak.

Oyun stratejisi için bir dönüm noktası

Microsoft, 75 milyar dolara Activision Blizzard'ı bünyesine katmıştı. Activision'ın en önemli oyunlardan biri olan Call of Duty'nin son oyunu da bu satın alma sonunda Microsoft'un Game Pass platformunda indirilebilir olacak. Bunun şirketin oyun stratejisi için bir dönüm noktası olması bekleniyor.

Microsoft, donanım satışlarının yavaşlamasıyla abonelik hizmetlerine odaklanıyor. Şirketin 2024 mali yılı sonunda Xbox donanım gelirleri yıllık bazda yüzde 13 azaldı. İlk defa bu yıl Game Pass aboneleri, Call of Duty’nin son sürümüne ekstra ücret ödemeden erişim sağlayabilecekler.

Microsoft, Activision’ı satın alırken rekabet düzenleyicilerinden gelen endişelerin etkisiyle oyunun PlayStation'da da satışına izin veriyor. Böylece oyunun yalnızca Xbox’a özel hale gelmesi engelleniyor.

Şirket, temmuz ayında Game Pass ücretlerini ABD’de yüzde 18, Birleşik Krallık’ta yüzde 15 ve Avrupa’da yüzde 20 oranında artırdı. Ayrıca, yeni aboneler için daha düşük fiyatlı ve daha az fayda sunan bir “standart” abonelik paketi sundu. Standart paketteki kullanıcılar, Black Ops 6’ya hemen erişemeyecek ve bazı oyunlardan mahrum kalacaklar. 8 Ekim’de iki haftalık 1 dolarlık Game Pass deneme süresi de kaldırılarak, oyuncuların Black Ops 6’ya indirimli erişimi sınırlandırıldı.

Ürün kalitesi eleştirisi

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), fiyat ve abonelik paketi değişikliklerini ürün kalitesinin düşmesi olarak eleştirirken, Microsoft, bu eleştiriyi yanıltıcı olarak değerlendirdi.

Ampere Analysis analisti Piers Harding-Rolls, Microsoft’un değişen stratejisini 'bir risk' olarak nitelendirdi. Piers, Black Ops 6’nın lansmanının Game Pass Ultimate abonelerine 2-2,5 milyon yeni kullanıcı kazandırabileceğini öngörüyor.

Geçen yıl kötü eleştiriler alan Modern Warfare III sonrası, beklentiler yüksek. Black Ops 6, PlayStation Store ön sipariş listesinde zirvede yer alıyor.

Oyun sektörü zorlu bir dönemden geçerken, genel oyun pazarı 2024’te yüzde 2 büyüyecek olsa da konsol gelirlerinde yüzde 1’lik düşüş bekleniyor. Nintendo’nun yedi yıllık Switch satışlarının geçen çeyrekte neredeyse yarı yarıya düştüğünü açıklaması ve Sony’nin PlayStation 5 satışlarının yıllık yüzde 25 azalması, sektördeki baskıyı artırıyor.