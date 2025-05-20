Instagram’dan ödül gibi ödeme! Üreticiler için 20 bin dolarlık program devreye alındı

Instagram, yaratıcılara trafik ve yeni üye kaydı sağlamaları karşılığında ödeme yapan yeni bir yönlendirme programını test ediyor. Ödemelerin 20.000 dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Davetiye usulü bir yönlendirme devrede

Business Insider’ın pazartesi günü bildirdiğine göre Instagram, ABD merkezli içerik üreticilerine yönelik “Yönlendirmeler” adlı davetiye usulü bir yönlendirme programı başlattı.

Yeni hesap açanlara ödül veriyor

Sınırlı süreli bu test, uygun içerik üreticilerine TikTok, YouTube, Substack, Discord veya kişisel web siteleri gibi platform dışı kaynaklardan paylaşılan bağlantılar aracılığıyla Instagram’ı ziyaret eden veya yeni bir hesap açan kişiler için ödül veriyor.

İki ödeme kademesi bulunuyor

Bazı içerik üreticileri, yönlendirme bağlantıları üzerinden kaydolan her yeni uygun kullanıcı için 100 dolar kazanabilecek.

Diğerleri ise paylaştıkları bağlantılar aracılığıyla uygulamaya yapılan her 1.000 uygun ziyaret için 100 dolar kazanabilecek.

20 bin dolarlık ödeme hazirana kadar sürecek

Ödemeler 20.000 dolar ile sınırlandırılmış ve altı haftalık pilot program mayıs ayından haziran ayına kadar sürecek. Meta, ödemeleri kolaylaştırmak için üçüncü taraf sağlayıcı Glimmer ile ortaklık kurdu.

TikTok da başlatmıştı

Bu, Meta’nın ilk içerik üretici ödeme stratejisi değil. Şirket bu yılın başlarında, TikTok içerik üreticilerini Instagram’da özel içerik paylaşmaya teşvik etmek için 2.500 ile 50.000 dolar arasında bonuslar teklif etmişti.

ByteDance’in sahibi olduğu TikTok da geçen yıl, kullanıcılara arkadaşlarını uygulamaya katılmaya teşvik etmeleri karşılığında alışveriş indirimleri ve diğer finansal avantajlar sunan bir yönlendirme programı başlatmıştı.

Bu girişim aynı zamanda Meta’nın Federal Ticaret Komisyonu tarafından açılan yüksek profilli bir antitröst davasıyla karşı karşıya kaldığı bir dönemde geliyor.

META, kısa, orta ve uzun vadeli dönemlerde güçlü bir fiyat trendi sergiledi. Momentum sıralamasında 87. yüzdelik dilimde sağlam bir konum elde ederken, değer sıralamasında 76. yüzdelik dilimde orta düzeyde yer aldı.