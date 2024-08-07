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Milas’ta orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Muğla Milas ilçesinde başlayan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile söndürme çalışmaları devam ediyor.

Haber Merkezi
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Milas’ta orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor
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Saat 15.15 sıralarında Milas-Ören arasında kalan Sekköy Mahallesi sınırlarında başlayan orman yangını sonrası bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ve hava ekipleri sevk edildi.

Yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor

Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen ve ormanlık alanda başlayan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

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