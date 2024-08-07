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Katılımevim yeni bir katılım bankası kuruyor

Kısa bir süre önce rakibi Birevim'i satın alan Katılımevim (KTLEV), bir katılım bankası kurma kararı aldı.

Haber Merkezi
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Katılımevim yeni bir katılım bankası kuruyor
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Konuya ilişkin yapılan açıklamada gerekli çalışmalar için genel müdürlüğe yetki verildiği ifade edildi.

CNBC'de yer alan habere göre, yeni banka kurulumu haberinin ardından Katılımevim hisseleri yüzde 4'ten fazla değer kazandı.

Katılımevim Tasarruf Finansman A. Ş. Temmuz sonunda altı aylık bilançosunu açıklamıştı. Katılımevim'in 2024'te ilk altı aylık konsolide olmayan dönem karı 732 milyon TL olmuştu. Şirketin önceki dönem karı 115,19 milyon liraydı.

Katılım bankası nedir?

Katılım bankası, faizsiz bankacılık prensipleri doğrultusunda faaliyet gösteren finansal kuruluşlardır. Bu bankalar, müşterilerinin yatırımlarını faiz yerine kar-zarar ortaklığı esasına göre değerlendirirler. Kar-zarar ortaklığı, murabaha (maliyet artı kar) ve icara (kiralama) gibi İslami finans yöntemlerini kullanarak gelir elde ederler ve müşterileriyle paylaşırlar. Katılım bankaları, sosyal sorumluluk projelerine önem vererek topluma katkıda bulunmayı hedeflerler. Bu bankalar, etik ve sürdürülebilir finansal hizmetler sunarak reel sektör projelerine yatırım yaparlar.

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