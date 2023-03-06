Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu

ANKARA (EKONOMİ)

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın İYİ Parti lideri Meral Akşener ile görüşmesinin ardından, İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Akşener'in Millet İttifakı toplantısına katılacağını duyurdu. Saat 14.00'te yapılması planlanan toplantı 6 liderin katılımıyla saat 16.00'da başladı. Toplantı 20.30'da sona erdi. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı üyelerinin Genel Başkanlarının, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağını açıkladı.

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanlarının yer aldığı Millet İttifakı'nın toplantısı 4,5 saat sürdü.

Temel Karamollaoğlu, partisinin ev sahipliğinde düzenlenen "Liderler Buluşması"nın ardından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile birlikte Saadet Partisi Genel Merkezi önünde açıklama yaptı.

Karamollaoğlu, "İçinde bulunduğumuz günler acılı günler. 10 binlerce kardeşimiz hayata veda etti. Birçok şehirde bina ayakta kalmadı. Allah vefat edenlere rahmet eylesin. Bugün bir araya gelmemizin sebebini biliyorsunuz. Toplantılarımız neticesinde aldığımız kararı, siz kardeşlerimize bir görev adlediyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizim cumhurbaşkanı adayımız olarak belirlenmiştir. Görevin hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.

"Genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacak"

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise hitaba Yunus Emre’nin, “Bölüşürsek tok oluruz, birleşirsek yok oluruz” sözleriyle başladı.

Bütün renkleri aynı sofrada buluşturmak için yola çıktıklarını belirten Kılıçdaroğlu, “Bu Halil İbrahim Sofdrasıdır, komşusu açken tok yatmamaktır. Tek çocuğun aç yatağa girmemesidir. Bizim soframız, barışın ve kardeşliğin sofrasıdır. Türkiye’yi bereketli huzurlu günlere taşımak istiyoruz. Bunu hep birlikte başaracağız” diye konuştu.

Millet İttifakı olarak Türkiye’yi istişare mekanizmasıyla yürüteceklerini belirten Kılıçdaroğlu, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş süreci yol haritası üzerinde mutabakata vardık. 11 madde üzerinde anlaştık, Millet İttifakına dahil diğer partilerimizin genel başkanları Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaktır. Millet ittifakının kapısı ortak Türkiye hayalini paylaşan herkese açtık. İnanç, düşünce, ideoloji, kimlik ayırt etmeden 85 milyonu yürekten selamlıyoruz” dedi.

İmamoğlu ve Yavaş için özel madde

Millet İttifakı'nın yol haritasının açıklandığı metinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili bir ayrıntı yer aldı.

12 maddede, "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaktır." denildi.

Geçiş süreci yol haritasını değerlendiren EKONOMİ yazarı Zeynep Gürcanlı, "Kılıçdaroğlu parlamenter sisteme geçilene kadar CHP'den istifa etmeyecek. İmamoğlu ve Yavaş, cumhurbaşkanı yardıcısı olarak cumhurbaşkanının uygun göreceği zamanda atanacak. Anlamı; atama için yerel seçimler beklenecek. MİT başkanı, diyanet başkanı gibi kilit atamalar, cumhurbaşkanı tarafından diğer liderlerle istişare ile atanacak" dedi. Gürcanlı, en önemli maddelerden birinin 11. madde olduğunu belirterek "Parlamenter sisteme geçişten sonra, seçim olmayacak" dedi.

6 liderin imzaladığı güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritasının tam metni şöyle:

1. Geçiş Sürecinde Türkiye'yi; Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ilke ve hedefleri ile mutabakata vardığımız referans metinleri doğrultusunda anayasa, yasa, kuvvetler ayrılığı denge ve denetleme esasları çerçevesinde, istişare ve uzlaşıyla yöneteceğiz,

2. Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçişiyle ilgili Anayasa değişiklikleri, genel seçimde ortaya çıkan TBMM yapısının mümkün kıldığı en kısa sürede tamamlayacak ve yürürlüğe girecektir.

3. Geçiş Sürecinde Millet İttifakına dahil diğer partilerin genel başkanları Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaktır.

4. Bakanlık dağılımı, Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin milletvekili genel seçiminde çıkardığı milletvekili sayısına göre belirlenecektir. İttifak partilerinin her biri kabinede en az bir bakan ile temsil edilecektir. Bakanlıklara paralel olarak kurulmuş Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Politika Kurulları ve ofisleri lağvedilecektir.

5. Bakanların atanma ve görevden alınmaları, mensup oldukları siyasi partinin genel başkanıyla uzlaşı içinde Cumhurbaşkanı tarafından yapılacaktır.

6. Geçiş sürecinde Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisini ve görevini katılımcılık anlayışı, istişare ve uzlaşı esaslarına göre kullanacaktır.

7. Cumhurbaşkanlığı kabinesi (Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar) yetki ve görev dağılımı, Anayasa ve yasalar çerçevesinde çıkarılacak Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile belirlenecektir.

8. Cumhurbaşkanı; seçimlerin yenilenmesi, OHAL ilanı, milli güvenlik politikalar, Cumhurbaşkanlığı Kararları, Kararnameleri ve genel nitelikteki düzenleyici işlemler ile üst düzey atamalarda Millet İttifakı'na dahil partilerin genel başkanlarıyla uzlaşı içinde karar alacaktır.

9. Geçiş Sürecinde yasama faaliyetlerinin iş birliği içinde gerçekleşmesi koordine edecek mekanizmalar oluşturulacaktır.

10. Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, mevcut Cumhurbaşkanının -var ise- siyasi parti üteliği sona erecektir.

11. Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçildikten sonra yeni bir seçime gerek olmaksızın 13. Cumhurbaşkanı ve TBMM görev sürecini tamamlayacaktır.

12. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaktır.

HDP Eş Başkanı Sancar: Hayırlı olsun, ziyaretini bekliyoruz

HDP Eş Başkanı Mithat Sancar'dan Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Altaylı’nın Kılıçdaroğlu’nu destekleyip desteklemeyeceklerine ilişkin soruya Sancar, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, kendisiyle genel merkezimizde konuşmak için ziyaretini bekliyoruz" yanıtını verdi.