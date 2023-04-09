Milletvekili aday listelerinde son gün

Genel merkezlerde milletvekili aday listelerine son şekli veriliyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimine göre, siyasi partilerin milletvekili aday listelerini bugün saat 17.00'ye kadar YSK'ya teslim etmeleri bekleniyor.

YSK, sunulan listeleri incelenmeye başlayacak; eksiklik olması halinde tamamlanması için 14 Nisan'a kadar süre verilecek. Ardından geçici aday listeleri 15 Nisan'da, kesin listeler ise 19 Nisan'da ilan edilecek.

Siyasi partilerin, milletvekili kesin aday listeleriyle bağımsız adaylar, radyo, televizyon, Resmi Gazete ve illerde ilan edilecek.