Milli sporcu Buket Kaya trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi Nalçık Bulvarı'nda meydana geldi. R.Ö. yönetimindeki 50 ADC 978 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden K.Ö. yönetimindeki 03 ABN 358 plakalı patates yüklü TIR'a arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki milli sporcu Buket Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan R.Ö. ile M.T. de Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR şoförü K.Ö. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Cenaze töreni düzenlendi

Hayatını kaybeden milli sporcu Kaya, Kayseri’nin Talas ilçesindeki Dedeoğlu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine, Kaya'nın ailesi ve arkadaşları katıldı.

Buket Kaya'nın ölümünün ardından Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Kayseri Bölgesi antrenörlerimizden Reşit Kaya'nın kızı aynı zamanda federasyonumuzun da Avrupa Şampiyonu Milli Sporcusu Buket Kaya elim bir tarafik kazası sonucu vefat etmistir. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Mekanı cennet olsun" denildi.

Kayserispor ise kulüplerinin lisanslı sporcusu olan Kaya'nın ölümüne ilişkin, "Kulübümüz bünyesinde milli sporcumuz olan Buket Kaya'nın elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, tüm yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dileriz" açıklamasını yaptı.

Turnuvalara antrenör babası hazırlıyordu

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu'nun antrenörü olan babası Reşit Kaya'nın turnuvalara hazırladığı Buket Kaya, 2019 yılında henüz 17 yaşındayken Rusya'nın başkenti Moskova'daki 5'inci Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazannmıştı. Genç yaşına rağmen Wushu Kung Fu'da dünyanın en iyi sporcuları arasında gösterilen Kaya, geçen yıl ekim ayında ise Balkan Şampiyonu olmuştu.