Miraç Gecesinde hangi ayet inmiştir? Miraç Kandilinde okunabilecek dualar neler?

Miraç Gecesinde hangi ayet inmiştir?

Miraç Gecesi’nde Peygamber Efendimizin Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya gitmesi ve Allah huzuruna yükselmesi dışında Kur’anı Kerim’den ayet inmiştir. Bu ayet Amenerrasulü olarak bilinen ve Bakara Suresi’nde yer alan ayettir. Amenerrasulü surenin 285 ve 286.ayetlerindedir.

Miraç Gecesi’nde inmiş olan Amenerrasulü’nün Türkçe okunuşu şu;

Amenerrasulü bimâ ünzile ileyhi min rabbihi velmuminün. Küllün amene billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve resulihi. Lâ müferrikü beyne ehadin min resulihi. Ve kalü seminâ ve atinas gufraneke Rabbena ve ileykelmasîr. La yükellifuallahu nefsen illa vusaha. Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Rabbena la tuahizna in nesina, ev ahtana rabbena vela tahmil aleyna isran kema hameltehu alellezine min kablina. Rabbena vela tuhammilna mâ lâ tâkate lenâ bih. Vafu anna, vağfir lena verhamna ente mevlana fensurna alelkavmilkafirin.

Amenerrasulü ayetlerinin anlamı;

Peygamber aleyhisselam ve inananlar Allah tarafından onlara indirilene (Kur’an ve ayetleri) iman ettiler. Müminlerin her biri Allah’ın lahzına, kitaplarına, meleklerine ve Peygamberlerine inandılar.

Allah’ın Peygamberlerinden hiçbirini diğerlerinden ayırt etmeyiz dediler. Ayrıca “İşittik ve sana itaat ettik. Rabbimiz yalnız senden bağışlanma dileriz ve gidişimiz her zaman sanadır” dediler.

Allah insanları yalnızca güçlerinin yettiği şeylerle yükümlü tutar. İnsanların kazandıkları iyilikler kendilerine olduğu gibi kötülüklerde kendilerinedir. Şöyle dua edilmeli. Ey Rabbim eğer yükümlülüklerimizi unutursak bizi bundan dolayı cezalandırma.

Bize öncekilere yüklediğin ağır yüklerden ve taşımayacağımız ağır yükleri yükleme. Rabbim bizlere acı, bizleri affet, halimize acı ve bizlere ilahi rahmetinle muamele göster. Bizim tek Rabbimiz sensin bizleri kafirlere karşı koru ve yardımını esirgeme.

Miraç Kandili duası

Euzü billahi mineş-şeytanir-racîm

Bismillahir-rahmanir-rahîm



Ey Bizleri varlığa erdiren

Var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran

Güzeller Güzeli Rabbimiz!

Sana sonsuz hamd ü senalar olsun.



Kainatın İftihar Tablosu Peygamber Efendimiz'e Sonsuz salât ü selam olsun.

Miraç Kandilinde okunacak dualar

1-Ey çaresizler çaresizi!



Senin dualara icabet etme mecburiyetin yoktur; ama bizim ona ihtiyacımız hissettiklerimizden de çoktur. Bütün dileklerimizi kabul buyur ve bunları kabulünü vicdanlarımıza duyur; aç ve yalnızlıkla tir tir titreyen kalblerimizi iman ve itminanla doyur.



Ciddi bir yol almış sayılmasak da yıllar var hep yollardayız. Ufkumuz gam ve kederle tülleniyor. Önümüzdeki engebeler beşer takatini aşkın görünüyor. Ümmet-i Muhammed (aleyhissalatü vet-teslîmât) perişan, derbeder ve ızdırap içinde.. Müslümanlık gelenek ve göreneklerin darlığına mahkum.. İbadet ü tâat kültür televvünlü.. Duygular, düşünceler fantezilere emanet.. Mücadelelerin esası da çıkarlar, menfaatler, ırkî mülahazalara dayalı. Sen bizlere çıkar yol lutfeyle ya Rabbi!

2- Ey günahları bağışlayan!



Şu mübarek gece hürmetine Bizleri bağışla, öyle bir dünyada hayata gözlerimizi açtık ve öyle bir alemde yaşıyoruz ki, önümüzde tuzak, arkamızda tuzak; uğrayıp geçtiğimiz her yerde nefis, şeytan ve aynı takımdan binlerce ifrit ağını germiş av bekliyor; yol boyu yüzlerce fitne ocağı ve isi-dumanı gelip sinelerimize oturuyor. İnayetine ihtiyacımız açık, çaresizliğimiz her halimizden belli; bizleri yara-bere almadan hedefe ancak Sen ulaştırabilir ve bu güne kadar elli defa çatlamış, kırılmış ruh dünyamızı da ancak Sen tamir edebilirsin. İçimizi Sana döküyor, kusurlarımızı Sana açıyor ve bize yeniden insan olma yollarını göstermeni diliyoruz ya Rabbi!

3- Ey yüceler yücesi!



Sen biliyorsun, biz de bunun farkındayız; ömrümüzün hasenât kefesi bomboş, pek çoğumuz itibarıyla bir ihlâs bezginliği içindeyiz. Çoğumuz gafil, bedbin, dünsüz-yarınsız sefil birer hâlzede gibi aktüalite ile iç içeyiz. Her hâlimizde âlâyiş, gösteriş, köpük köpük hevâ ve heves; sürekli zevk u sefâya, makama, mansıba, şöhrete, şana ve dünyevî hülyalara oynuyoruz. Yığınların rüya ve hülyaları ekonomi ve refah; taptıkları da dolar, dinar ve euro. Ruhlar meflûç, kalbler kötürüm, basîret âmâ, düşünceler kirli, davranışlar da tam buna göre... Gece ve gündüz gibi iki yüzlü yaşıyoruz, ak görünüyor kapkara davranıyoruz; idare ve siyaset deyip hem ışık türküleri söylüyor hem de karanlık ağıtları mırıldanıyoruz. Devirlere, dönemlere göre renkten renge giriyor, bukalemunları şaşırtacak mârifetler (!) sergiliyor ve aldatmayı beceri kabul ediyoruz.

4- “Allah’ım! Beni güzellikler işleyip müjdesine nail olanlardan, kötülük işlediklerinde de bağışlanma dileyenlerden eyle.” (İbn Mace, 57)

5-“Allah’ım! Günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün hatalarımı bağışla.” (Buhari, Daavat, 60)