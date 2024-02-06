Miraç Gecesinde ne oldu? Miraç Kandili’nde oruç tutmanın ve namaz kılmanın önemi nedir?

Miraç Gecesinde ne oldu?

Miraç Gecesi’nin Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilmesinin nedeni geçmişte yaşanan olaylardır. 620 veya 621 yılında gerçekleşen Miraç Gecesi’nde İslam’ın son peygamberi Hz. Muhammed (sav) göğe yükselmiştir. Peygamberin göğe yükselmesi Yüce Allah’ın emriyle ve dört büyük melekten biri olan Hz. Cebrail’in eşliğinde gerçekleşmiştir.

Allah tarafından Hz. Muhammed’e (sav) sunulan Miraç iki aşamada gerçekleşmiştir. Bu aşamaların ilkine İsra ikincisine de Miraç ismi verilir. Emir geldiğinde Peygamber Efendimiz Mescid-i Haram’dan Burak isimli bir binekle Kudüs topraklarında bulunan Mescid-i Aksa’ya götürülmüştür. Mescid-i Aksa’ya götürülmesinin ardından ise yine Burak’la Allah huzuruna göğe çıkarılmıştır.

Miraç Kandili’nde namaz kılmanın önemi

Miraç’taki en mühim hususlardan biri, beş vakit namazın farz kılınmasıdır. Hak dostları bu gecede namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çekmişler ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.

Mahmud Sami Ramazanoğlu Dualar ve Zikirler kitabında “Miraç Gecesi Namazı”nı şöyle anlatılmaktadır:

“Receb-i Şerîf’in yirmiyedinci gecesine müsadif olan mübarek Leyle-i Mi’rac’da oniki rek’at nafile namaz kılınması müstahsen görülmüşdür. Her rek’atda Fâtihâ-i şerîfeden sonra başka bir sûre okuyarak iki rek’atda bir selâm vermeli ve sonra yüz kere: “Sübhânellâhi velhamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber.”

“Allah’ı tesbih ederim/bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim, hamd Allah’a mahsustur, Allah’tan başka ilâh yoktur, Allah en büyüktür.” zikrini okumalı. Sonra yüz kere istiğfar etmeli ve yüz kere de Nebiyy-i Ekrem –sallallahu aleyhi ve sellem– Efendimiz’e salât ve selâm göndermelidir. Bunlardan sonra da kendisi için istediği şekilde dua eder.”

Miraç Kandili’nde oruç tutmanın önemi

Peygamber Efendimiz “Bir kimse Recep ayında oruç tutsa, Allah Teâlâ tarafından üç türlü lütûf ve inâyete mazhâr olur. Bunlardan biri, Allah Teâlâ onun geçmiş günahlarının tümünü mağfiret eder. İkincisi, ondan sonraki hayatında da onu korur. Üçüncüsü, mahşer yerinde, susuzluktan emîn olur.” buyurdu. (Gunye 1/181-182)

Miraç Kandilinde oruç tutmanın sevabı Peygamber Efendimiz’den (S.A.V) aktarılan hadis-i şeriflerle Müslümanlara bildirilir. Enes (r.a)ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte de Rasulüllah (S.A.V) şöyle buyurmuştur: “Recep’te bir gece vardır ki onda amel edene, yüz senelik haseneler yazılır. O, recebin bitmesine üç (gece) kaladır.” Bir Müslüman’ın 27. Gecesi namaz, istiğfar, tesbih ve dua ile geçirdiği gecenin ardından oruç tutması da ameldir ve anlıyoruz ki sevabı büyüktür.