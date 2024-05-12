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MİT Başkanı Kalın, Hamas heyeti ile görüştü

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas Siyasi Büro Şefi Haniye ile görüştü. Gerçekleşen örüşmede müzakerelerdeki son durum konuşuldu.

Haber Merkezi
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MİT Başkanı Kalın, Hamas heyeti ile görüştü
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyet ile Doha'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Hamas'ın İsrail ile yürütülen müzakere sürecinde Türkiye'nin girişimlerinden duyduğu memnuniyetin ifade edildiği görüşmede, müzakerelerdeki son durum, ateşkes için sürdürülen girişimler, ateşkesin sağlanması için topun İsrail sahasında olduğu hususları ele alındı.

Görüşmede daha fazla insani yardımın ulaştırılmasına izin verilmesine de vurgu yapıldı.

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