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Hamas: Mısır ve Katar'ın ateşkes teklifini kabul ediyoruz

Katar merkezli medya kuruluşu El Cezire’den yapılan açıklamaya göre Hamas, Katarlı ve Mısırlı arabuluculara ateşkes tekifini kabul ettiğini bildirdi.

Haber Merkezi
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Hamas: Mısır ve Katar'ın ateşkes teklifini kabul ediyoruz
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Reuters'ın haberine göre; Hamas'tan yapılan açıklamada, "Mısır ve Katar'ın ateşkes teklifini kabul ediyoruz." denildi.

Katar merkezli medya kuruluşu El Cezire de Hamas'ın ateşkes teklifini kabul ettiğini Katarlı ve Mısırlı arabuluculara bildirdiğini duyurdu.

Hamas temsilcileri Kahire'de Mısır ve Katar'ın arabuluculuğuyla ateşkes görüşmelerine katıldı. Görüşmelerden sonra pazar akşamı Kahire'den ayrılan Hamas, ateşkesle ilgili kararını istişare edeceklerini bildirmişti. Görüşmelerin üzerinden 24 saat geçmeden Hamas'tan ateşkese yeşil ışık mesajı geldi.

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