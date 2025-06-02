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MİT Başkanı Kalın Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Hayye ile görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil Hayye ile telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Haber Merkezi
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MİT Başkanı Kalın Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Hayye ile görüştü
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Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil Hayye ile dün akşam telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede, ABD Özel Temsilcisi Steve WITKOFF öncülüğünde Hamas'a iletilen son öneriler kapsamında gerçekleştirilen ateşkes müzakerelerinde gelinen son aşama ele alındı. Ayrıca Gazze'deki insani dramın ve yıkımın sona erdirilerek yardım geçişlerinin derhal sağlanması için Türkiye'nin uluslararası toplum ile birlikte yürüttüğü çabalara değinildi.

Kalıcı ateşkese ulaşılması için atılacak adımlar görüşüldü

Türkiye'nin Filistin halkının yanında olduğunun altının çizildiği görüşmede, esir takası ve insani yardımların geçişine acilen izin verilmesi ve kalıcı ateşkese ulaşılması için atılacak adımlar görüşüldü.

Görüşmede; ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğundaki müzakerelerin sürdürülmesinin önemi vurgulanarak, Gazze'deki insani trajedinin sona erdirilmesi için uluslararası toplumun İsrail'e baskı kurmasının önemine değinildi.

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