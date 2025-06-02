Bursa, turizm için sınırların ötesini hedefe aldı

EKONOMİ/BURSA

Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği’nin 2025 yılı Mayıs ayı olağan meclis toplantısı, Yıldırım Belediye ve Birlik Başkanı olan Oktay Yılmaz başkanlığında Kaplıkaya Cazibe Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Birlik Başkanı Oktay Yılmaz, birlik tarafından 2024 ve 2025 yıllarında hayata geçirilen faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

Ortadoğu pazarına yönelik yürütülen dijital tanıtım çalışmalarını da değerlendiren Yılmaz, “2024 yılı içinde Katarlı sosyal medya fenomenlerini şehrimizde ağırladık. Bu iş birliği sonucunda 15 milyonun üzerinde sosyal medya görüntülenmesine ulaştık. Türk Hava Yolları Riyad Ofisi ile gerçekleştirdiğimiz dijital medya kampanyası ile sadece ilk haftada 19 milyon görüntülenme elde ettik” diye konuştu. Bursa’nın yeniden Avrupa Tarihi Termal Şehirler Ağı’na (EHTTA) kabul edildiğini belirten Yılmaz, “Fransa’da gerçekleştirilen yürütme kurulu toplantısında alınan kararla şehrimiz bu önemli ağa yeniden üye oldu. 2026 yılındaki EHTTA Genel Kurulu’nun Bursa’da yapılması için de resmi teklifimizi sunduk” diye konuştu.

Yeni rehber çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Oktay Yılmaz, “BEBKA destekli projemizle hazırlanan Bursa Turizm Rehberi’ni alternatif dillerde ve sesli kitap formatında haziran ayında kullanıma sunacağız” dedi.