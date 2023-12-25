MİT, PKK'nın üst düzey yöneticisini etkisiz hale getirdi
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal'ı Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.
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PKK/KCK'nın Şilan Guyi Akademisi sorumlusu 'Ali Xebat' kod adlı Erdinç Bolcal, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Süleymaniye’de düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
Erdinç Bolcal, Irak’da, PKK tarafından Türkiye'ye yönelik düzenlenen eylemlerde yer alacak teröristlere askeri eğitimler veriyordu.