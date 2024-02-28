'MİT tırları' davasında karar çıktı: Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'e hapis cezası

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün, "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlamasıyla yargılandığı davada karar açıklandı.

Cumhuriyet gazetesinin Ankara temsilciliğini yaptığı dönemde "FETÖ'ye yardım" suçlamasından hakkında verilen "düşme" kararının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılanan Erdem Gül, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Erdem Gül ve avukatları katıldı.

Beyanda bulunan Erdem Gül, mütalaaya karşı bir şey söylemeyeceğini ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Çünkü gazetecilik suç değildir." dedi.

Karar verileceği hatırlatılarak son sözü de sorulan Gül, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Gül'ü "silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Duruşmanın ardından gazetecilere konuşan sanık Gül, "Dosyada sadece eylem olarak bir tane haber var. Dolayısıyla bu ceza direkt habere cezadır." ifadelerini kullandı.