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MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu Hagir Pirosi öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK’nın Gare askeri istihbarat sözde sorumlularından Hogir Pirosi kod Halil YİĞİT’i Irak/Gare’de gerçekleştirdiği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.

Haber Merkezi
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MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu Hagir Pirosi öldürüldü
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MİT’in istihbari çalışmaları neticesinde PKK/KCK’lı Halil YİĞİT’in, örgüt üst düzey yöneticilerinin talimatı doğrultusunda Gare’de Türk güvenlik güçlerine karşı eylemleri organize ettiği tespit edildi.

Etkisiz hale getirildi

MİT, terör suçlarından hakkında arama/yakalama kararı bulunan Halil YİĞİT’i hedef listesine koydu. Haber kaynakları vasıtasıyla hassas konumu tespit edilen Hogir Pirosi kod Halil YİĞİT adım adım takip edildi. Operasyon için en uygun anda düğmeye basıldı, PKK/KCK Gare askeri istihbarat sözde sorumlularından Halil YİĞİT etkisiz hale getirildi.

Hogir Pirosi Kod adlı terörist Halil YİĞİT kimdir?

Halil YİĞİT, 2007 yılında Şırnak kırsalında sözde Öz Savunma Birlikleri’nde örgütsel faaliyetlerine başladı, örgütleme çalışmalarında yer aldı. 2010 yılında PKK/KCK kırsal alanına katılım yaptı. Irak/Metina’da örgütün lojistik aktarım faaliyetlerinden sorumlu oldu.

Askeri/ideolojik eğitim alarak PKK/KCK’nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi içerisinde silahlı faaliyet yürüttü. Şırnak/Silopi’de PKK/KCK mensuplarınca düzenlenen silahlı, EYP’li eylemlere katıldı. 2014’te Şırnak/Silopi’de halktan gasp ettiği yüksek miktarda parayı Cudi kırsalında faaliyet gösteren örgüt mensuplarına aktardı.

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