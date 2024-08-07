MSB bildirdi: Muğla'daki yangın söndürme çalışmaları için 5 helikopter görevlendirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale için 5 helikopter görevlendirdi.
AA
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MSB'den yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Orman Genel Müdürlüğünün talebi üzerine Muğla'nın Milas ilçesi Sekköy bölgesi ormanlık alanında başlayan yangına müdahale etmek üzere Bakanlığımızca 2 tane T-70, 1 tane AS-532 ve 2 tane CH-47 tipi helikopter görevlendirildi."
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