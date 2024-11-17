MSB duyurdu! 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 4 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 4 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'nin yapmış olduğu açıklamada;
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 4 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini kaydedildi.
Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 17, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 4 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/eKATmTx1QZ