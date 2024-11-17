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MSB duyurdu! 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 4 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Haber Merkezi
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MSB duyurdu! 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 4 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'nin yapmış olduğu açıklamada;

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 4 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini kaydedildi.

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