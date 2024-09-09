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MSB duyurdu! Irak’ın kuzeyinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Gara’da 4, Hakurk'ta ise 1 olmak üzere toplam 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi
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MSB duyurdu! Irak’ın kuzeyinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
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Millî Savunma Bakanlığı, 5 Eylül tarihinde icra edilen hava harekâtında; Irak’ın kuzeyindeki Gara’da 4, Hakurk'ta ise 1 olmak üzere toplam 5 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Millî Savunma Bakanlığı'ından yapılan açıklama şu şekilde;

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’yı ininde vurmaya devam ediyor.

5 Eylül tarihinde icra edilen hava harekâtında; Irak’ın kuzeyindeki Gara’da 4, Hakurk'ta ise 1 olmak üzere toplam 5 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi."

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