MSB duyurdu! Irak’ın kuzeyinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyindeki Gara’da 4, Hakurk'ta ise 1 olmak üzere toplam 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Millî Savunma Bakanlığı, 5 Eylül tarihinde icra edilen hava harekâtında; Irak’ın kuzeyindeki Gara’da 4, Hakurk'ta ise 1 olmak üzere toplam 5 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Millî Savunma Bakanlığı'ından yapılan açıklama şu şekilde;
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’yı ininde vurmaya devam ediyor.
5 Eylül tarihinde icra edilen hava harekâtında; Irak’ın kuzeyindeki Gara’da 4, Hakurk'ta ise 1 olmak üzere toplam 5 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi."
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’yı ininde vurmaya devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 9, 2024
5 Eylül tarihinde icra edilen hava harekâtında; Irak’ın kuzeyindeki Gara’da 4, Hakurk'ta ise 1 olmak üzere toplam 5 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/bbzVBCIP93