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MSB duyurdu! Operasyon bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi
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MSB duyurdu! Operasyon bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Azim ve kararlılıkla sürdürülen terörle mücadele kesintisiz şekilde devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

"Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."

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