MTV borç sorgulama 2024 | MTV ödemesi nasıl ve nereden yapılır?

Araç sahiplerinin merak takip ettiği MTV ödemeleri 31 Ocak tarihinde sona eriyor. MTV borcu nasıl sorgulanır? Merak edilen tüm sorular haberimizin devamında..

MTV yılda iki kez Ocak ve Temmuz aylarında ödenmektedir.

1. taksit için son ödeme günü 31 Ocak, 2. taksit için son ödeme günü 31 Temmuz'dur.

Araç sahipleri, Motorlu taşıtlar vergisi, vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden tahsil edilebiliyor. Bunun yanı sıra dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalardan da ödeme yapmak mümkün. e-Devlet ekranı üzerinden TC kimlik numarası bilgilerini giren mükellefler de MTV borçlarını sorgulayıp ödemelerini gerçekleştirebiliyor.

2024 yılı vergisi 2 bin 343 lira, 3 bin 323 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın 2024 yılı vergisi ise 5 bin 265 lira oldu. Elektrik motorlu araçlar için ise tarifenin dörtte biri oranında vergi ödenecek.