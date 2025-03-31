  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Müftüden sahnede hayatını kaybeden Volkan Konak için skandal ifadeler!
Takip Et

Müftüden sahnede hayatını kaybeden Volkan Konak için skandal ifadeler!

Kıbrıs'ta konser sırasında sahnede fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sevilen ünlü sanatçı Volkan Konak için taziye mesajları yayımlanırken, Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’nun skandal ifadeleri dikkat çekti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Müftüden sahnede hayatını kaybeden Volkan Konak için skandal ifadeler!
Takip Et

Ünlü şarkıcı Volkan Konak, bayramın ilk günü sahne aldığı Kıbrıs’ta konser sırasında fenalaşarak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bu haber sevenlerini yasa boğarken, birçok kişi taziye mesajları yayımladı.

Çatalca Müftüsü'nden ise dün gece saatlerinde yaşamını yitiren sanatçı Konak için skandal sözler geldi. Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, "Sahnede gebermiş" ifadelerini kullandı. 

Sosyal medyada yapılan paylaşımda müftü, "Sahnede gebermiş.  Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet." ifadesini kullandı. 

Sahnede fenalaşmıştı

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Ramazan Bayramı'nın 1. gününde sahne aldığı Kıbrıs'taki otelde şarkı söylerken fenalaştı. İlk müdahalesi konseri izleyen doktorlar tarafından yapılan Konak, daha sonra ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

58 yaşındaki Konak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. "Kuzey'in Oğlu" olarak bilinen Karadenizli ünlü sanatçıya sahnede 40 dakika boyunca kalp masajı yapıldığı belirtilmişti. 

Konak'a ilk müdahaleyi yapan doktorlardan biri de bu paylaşımı yapmıştı: 

Gündem
MHP'li Büyükataman açıkladı: 'Bahçeli yakında mesaiye başlayacak'
MHP'li Büyükataman açıkladı: 'Bahçeli yakında mesaiye başlayacak'
Volkan Konak'ın cenaze programı belli oldu
Volkan Konak'ın cenaze programı belli oldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İsrail'e tepki: 'Anti-semitizm arayanlar Avrupa'ya baksınlar'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İsrail'e tepki: 'Anti-semitizm arayanlar Avrupa'ya baksınlar'
Özgür Özel ilk kez isim verdi: 'İBB'ye kayyum atamak istiyorlar'
Özgür Özel ilk kez isim verdi: 'İBB'ye kayyum atamak istiyorlar'
Anjiyo operasyonu geçiren Mahir Polat, yeniden cezaevine gönderildi
Anjiyo operasyonu geçiren Mahir Polat, yeniden cezaevine gönderildi
Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' çağrısı
"Fesih çağrısı tarihi bir dönüm noktası"