Müftüden sahnede hayatını kaybeden Volkan Konak için skandal ifadeler!

Ünlü şarkıcı Volkan Konak, bayramın ilk günü sahne aldığı Kıbrıs’ta konser sırasında fenalaşarak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bu haber sevenlerini yasa boğarken, birçok kişi taziye mesajları yayımladı.

Çatalca Müftüsü'nden ise dün gece saatlerinde yaşamını yitiren sanatçı Konak için skandal sözler geldi. Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, "Sahnede gebermiş" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada yapılan paylaşımda müftü, "Sahnede gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet." ifadesini kullandı.

Sahnede fenalaşmıştı

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Ramazan Bayramı'nın 1. gününde sahne aldığı Kıbrıs'taki otelde şarkı söylerken fenalaştı. İlk müdahalesi konseri izleyen doktorlar tarafından yapılan Konak, daha sonra ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

58 yaşındaki Konak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. "Kuzey'in Oğlu" olarak bilinen Karadenizli ünlü sanatçıya sahnede 40 dakika boyunca kalp masajı yapıldığı belirtilmişti.

Konak'a ilk müdahaleyi yapan doktorlardan biri de bu paylaşımı yapmıştı: