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Muğla'nın Dalaman ilçesindeki orman yangını 2 gün sonra kontrol altına alındı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı.

Haber Merkezi
İHA
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Muğla'nın Dalaman ilçesindeki orman yangını 2 gün sonra kontrol altına alındı
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Dalaman'da 17 Ekim Perşembe günü gece saatlerinde başlayan orman yangını yoğun mücadeleler sonucu kontrol altına alındı.

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda, "Muğla Dalaman'da meydana gelen yangın yoğun mücadeleler sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam etmektedir. İlk andan bu yana yangının kontrol altına alınması için mücadele eden kahramanlarımıza, bizlere destek veren tüm kurumlarımıza, STK'larımıza, gönüllülerimize ve kalbi yeşil vatan aşkı ile atan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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