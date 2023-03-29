Muharrem İnce: Döne döne vuruşmaya devam edeceğiz

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler yaklaşırken partiler ve adaylar arası temaslar da devam ediyor.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce görüştü.

Merakla beklenen görüşme Memleket Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşti. İki aday görüşmeden sonra bir açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, görüşmeden sonra "Biliyorsunuz ki Halil İbrahim sofrasını genişletmek istiyoruz, beraber olmaya çalışıyoruz, birlikte olmaya çalışıyoruz. Bizi kabul ettiği için sayın genel başkana teşekkür ederim." dedi.



Siyasette ittifakların menfaat ittifakı olmaması gerektiğini ifade eden Muharrem İnce ise bazı ilkelerden asla taviz vermeyeceğini belirterek, "Bu Erdoğan gitmelidir, kibirlidir, beş dekika dahi bu memleketi yöneltmelidir" diye konuştu.



