Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Millet Buluşmaları" kapsamında ziyaret ettiği Konya'da, gençlerle bir araya geldi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile dün Ereğli Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen "Millet Buluşmaları" programına katıldı. Program sonrasında şehri gezen Kılıçdaroğlu, bir kafede oturan gençlerle buluştu.

Bir gencin, "Başkanım kahve ısmarlayalım, ne içersiniz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Ağanın eli tutulmaz, ne ısmarlarsanız." yanıtını verdi.

Gençlerle bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin üretmesi lazım. Katma değeri yüksek ürün üreten bir Türkiye. Katma değeri yüksek ürün üretmesi için üniversitelerin bilgi üretmesi lazım. Üniversite bilgi üretebiliyorsa katma değeri yüksek ürün üretebiliyorsunuz." ifadesini kullandı.

Dünya üzerinde her saniye birden fazla buluş olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Biz 21. yüzyıla 'bilim yüzyılı, bilgi yüzyılı' ve 'bilgiye dayalı ekonomi' diyoruz. Mesela COVID-19 aşısını bulan Türkiye kökenli iki Alman vatandaşı. Alman ekonomisine 140 milyar dolar para kazandırdılar. Bu bilgi ekonomisi. Yeni bir şey buluyorsun, dünyaya pazarlıyorsun ve siz kazanıyorsunuz." diye konuştu.