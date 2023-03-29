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Erdoğan, Destici ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Destici ile bir araya geldi.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Merkezi'ne gelişinde, Destici tarafından karşılandı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, 1 saat 10 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Destici, "4 siyasi parti kendi listelerini hazırlıyor." dedi.

Erdoğan dün de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüşmüştü.

 

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