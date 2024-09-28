Münevver Karabulut'un babası mezar açılma kararı sonrası konuştu: İçimde büyük şüphe vardı, mutluyuz

İstanbul Bahçeşehir'de 3 Mart 2009'da 17 yaşındaki Münevver Karabulut, Cem Garipoğlu tarafından vahşice öldürülmüştü. Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun tutuklandıktan 5 yıl sonra tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar ederek yaşamına son verdiği açıklanmıştı.

Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut ise Cem Garipoğlu'nun cezaevinde intihar etmediğini, kaçtığını veya kaçırıldığını iddia ederek avukatı Dr. Rezan Epözdemir aracılığıyla Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Ailenin avukatları tarafından yapılan talep, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edildi. Başsavcılık, Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'na ilişkin olarak, "fethi kabir" kararı aldı. Karara göre, Garipoğlu'nun mezarı açılacak ve DNA testi yapılacak.

Kabir açılması kararı sonrası Sabah Gazetesi'ne konuşan Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, 15 yıldır gözüne uyku girmediğini belirterek, "Böyle bir karar alındığı için çok mutluyuz. Mezarın açılması vicdanımızı rahatlatacak" ifadelerini kullandı.

Süreyya Karabulut, şunları söyledi:

"Benim kızıma olan manevi borcum vardı. Mezarın açılmasını imkansız görüyordum. Fakat avukatım bunu başardı. İçimde büyük bir şüphe vardı. Bu şüphe artık ortaya çıkacak. Böyle bir karar alındığı için çok mutluyuz. Mezarın açılması vicdanımızı rahatlatacak. Bir nebze olsun kamu vicdanı rahatlayacak. Avukatım Rezzan Epözdemir'e çok teşekkür ediyorum."