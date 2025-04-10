Murat Ağırel ve Timur Soykan'a tutuklama talebi
Tehdit ve şantaj suçlamasıyla gözaltına alınan Murat Ağırel ve Timur Soykan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan, Flash Haber TV'nin devriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 'tehdit' ve 'şantaj' iddialarıyla sabah saatlerinde gözaltına alındı.
Ağırel ve Soykan'ın evinde polis arama yaptı. Gözaltına alınan Timur Soykan, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.
Emniyetteki ifade işlemleri sona eren iki gazeteci adliyeye sevk edildi.
Murat Ağırel ve Timur Soykan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Timur Soykan: Görüşmenin amacı haber yapmaktı
Gazeteci Timur Soykan'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Soykan, Murat Ağırel ve kendisinden şikayetçi olan yasa dışı bahis soruşturması şüphelisi Erkan Kork ile yaptıkları görüşme hakkında şunları söyledi "Biz gazeteciyiz ve özellikle yasa dışı bahis, uyuşturucu kaçakçılığı gibi suç faaliyetleri hakkında haberler hazırlıyoruz. Murat Ağırel de bu konuda haberlere ve kitaplara imza atıyor. Ben de yasa dışı bahis ve uyuşturucu kaçakçılığı konusunda haber ve kitaplar yazdım. Erkan Kork hakkında yasa dışı bahis davası olduğunu öğrendik, dosyayı inceledik. Haberi geliştirmek ve yanıt hakkını kullanması için onu aradık. Görüşmenin amacı haber yapmaktır."
"Dünyanın her yerinde yasa dışı bahis şüphelisi birinin kanal sahibi olması haber değeri taşır"
İftiralardan korunmak için görüşmeyi kamuya açık bir yerde yapmak istediklerini ve Kork'un ofisinde görüşme önerisini reddettiklerini anlatan Soykan, Kork ve avukatıyla Trump Tower'ın altındaki bir mekanda görüştüklerini, tarafların görüşmeyi sesli kaydettiklerini söyledi.
Kork'un, "Flash TV'yi satın aldıktan sonra Murat Ağırel beni ve şirketlerimi karalayıcı haberler yaptı, beni baskı altına almaya çalıştı. Timur Soykan da kanalı satın almamı engellemek adına suçlayıcı şekilde yayınlar yaptı" iddiası sorulan Soykan, "Dünyanın her yerinde yasa dışı bahis şüphelisi bir kişinin e-ödeme, banka ve televizyon kanalı sahibi olması haber değeri taşır. Ben bu haberi destekledim. Ağırel'in yazı dizisi başarılı bir gazetecilik faaliyetidir" dedi.
"Bizleri susturmak ve korkutmak için yapılan bir hamle"
Bugün 13.00'te ifade vermek için savcılığa gideceğini ama bu bilinmesine rağmen gözaltına alındığını aktaran Soykan, "Bu iftiraların sadece Erkan Kork ile sınırlı olmadığını, yargı içerisindeki bir çetenin bizleri susturmak ve korkutmak için hamle yaptığını düşünüyorum. Bu basın özgürlüğüne tamamen aykırıdır. İftirayı atanlardan da demokratik haklarımızı gasp edenlerden de şikayetçi olmayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Ağırel: Baskı altına almaya çalışsam kamuya açık bir alanda görüşmez, ses kaydı almasına izin vermezdim
Gazeteci Murat Ağırel ise emniyetteki ifadesinde özetle şunları söyledi:
- "Medyadan Payfix isimli kuruluşun sahibinin Erkan Kork isimli şahıs olduğunu biliyordum. Bununla alakalı olarak firma ve firma sahibi şahıs ile ilgili yasa dışı bahis soruşturması yürütüldüğünü biliyordum. İddianameye ulaştım. Meslek etiği ve hukuk kuralları gereği haber kaynaklarımı açıklamak istemiyorum. Ersoy Dede isimli sektörden bildiğim Flash TV çalışanı olan şahsa mesaj atarak Erkan Kork ile iletişim kurmak istediğimi söyledim. Sonrasında telefon görüşmesi Erkan Kork’un beni araması ile oldu. Kork ile ana görüşme sebebim yazmayı planladığım Payfix konulu yazı dizisi ile alakalı cevap hakkını kullanıp kullanmayacağını sormak ve konu ile ilgili görüşlerini almaktı.
- Burada olmama sebep olan, bildiğim kadarıyla Erkan Kork isimli şahsın bu görüşmelerinde yer aldığı iletişim kümesinde kendisini tehdit ettiğim, şantaj yaptığım iddialarının ne kadar asılsız olduğu, konuşma içeriğinde her şeyi ses kaydı alarak ve onun da almasına müsaade ederek, şeffaf bir şekilde ortaya koymamla açıktır. Tehdit ve şantaj olmadığı bu durumda açık olarak bellidir.
- Gazetecilik mesleğinin gereği olarak alenilik ilkesi göz önünde bulundurularak kamuya açık bir çay bahçesinde buluşmayı istedim. Bu da görüşme içeriklerinde açıkça çok net bellidir. Timur Soykan isimli kişi hem meslektaşım hem de yakın arkadaşımdır. Kendisine güvenmemden dolayı ve ayrıca Erkan Kork isimli şahsın söyleyeceklerine şahitlik etmesi adına davet ettiğim kişidir. Bu olayla ve Timur Soykan’ın yaptığım araştırma ile bağlantısı yoktur. Erkan Kork ile herhangi bir diyaloğu olmamıştır.
- Kendisini baskı altına almaya çalışmadım. Keza baskı altına almaya çalışsam kamuya açık bir alanda görüşme talep edip, ses kaydı almasına izin vermez, aksine kendi belirlediğim ve benim kontrolümde olan bir alanda görüşme yapmaya diretirdim. Timur Soykan'ın konu ile alakası voktur. Kendisi bağımsız bir gazetecidir. Ne yapıp ne yapmayacağını kimseden talimat almaz. Erkan Kork'a herhangi bir isnatta bulunucu eylemim voktur. Sadece gazetecilik vaptım.
- Benim Flash TV ile alakalı herhangi bir sorum yoktu. Kendisi Flash TV ile alakalı konuşmaya başladıktan sonra bir gazeteci olarak merak ettiğim bu konuyu, 'hakkında iddianame ve dosyalar varken BDDK'dan bankanız lisansını ve Flash TV'nin yayın lisansını nasıl devir aldınız' şeklinde baskıcılık tutumu ile alakalı olmayan gazetecilik mesleği çerçevesinde sormuş olduğum bir sorudur. Erkan Kork bu sorumu cevaplarken ‘baskı altında’ iddiasına karşın gayet rahat şekilde viskini yudumlayıp, üzüm yiyordu biz de karşısında çay içiyorduk.
- Burada olmamın ana sebebinin, bahse konu şahıs olan Erkan Kork'un gazetecilik ilkelerine dayanarak tarafsız şekilde yaptığım araştırmalar, yazdığım yazı dizisinden memnun olmayarak bana gütmüş olduğu husumet olduğunu düşünüyorum. Röportajımızda sarf ettiği bütün cevapları yazı dizimde yayınladım. Yazdığım her satırın altına tekrar imzamı atıyorum. Toplumu zehirleyen uyuşturucu ve yasa dışı bahis gibi ahlaki çöküntüye sebep veren olayları yazıyorum, yazmaya devam edeceğim. Ben sadece gazetecilik yaptım. Basın yayın ve etik ilkelerine uygun hareket ettim. Hiçbir şekilde yasalara aykırı bir eylem gerçekleştirmedim. Bana bu iftirayı atan şahıstan ben de şikayetçiyim. Bu konuda yasal haklarımı kullanacağım."