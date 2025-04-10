Murat Ağırel ve Timur Soykan'a tutuklama talebi

Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan, Flash Haber TV'nin devriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 'tehdit' ve 'şantaj' iddialarıyla sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Ağırel ve Soykan'ın evinde polis arama yaptı. Gözaltına alınan Timur Soykan, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Emniyetteki ifade işlemleri sona eren iki gazeteci adliyeye sevk edildi.

Murat Ağırel ve Timur Soykan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Timur Soykan: Görüşmenin amacı haber yapmaktı

Gazeteci Timur Soykan'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Soykan, Murat Ağırel ve kendisinden şikayetçi olan yasa dışı bahis soruşturması şüphelisi Erkan Kork ile yaptıkları görüşme hakkında şunları söyledi "Biz gazeteciyiz ve özellikle yasa dışı bahis, uyuşturucu kaçakçılığı gibi suç faaliyetleri hakkında haberler hazırlıyoruz. Murat Ağırel de bu konuda haberlere ve kitaplara imza atıyor. Ben de yasa dışı bahis ve uyuşturucu kaçakçılığı konusunda haber ve kitaplar yazdım. Erkan Kork hakkında yasa dışı bahis davası olduğunu öğrendik, dosyayı inceledik. Haberi geliştirmek ve yanıt hakkını kullanması için onu aradık. Görüşmenin amacı haber yapmaktır."

"Dünyanın her yerinde yasa dışı bahis şüphelisi birinin kanal sahibi olması haber değeri taşır"

İftiralardan korunmak için görüşmeyi kamuya açık bir yerde yapmak istediklerini ve Kork'un ofisinde görüşme önerisini reddettiklerini anlatan Soykan, Kork ve avukatıyla Trump Tower'ın altındaki bir mekanda görüştüklerini, tarafların görüşmeyi sesli kaydettiklerini söyledi.

Kork'un, "Flash TV'yi satın aldıktan sonra Murat Ağırel beni ve şirketlerimi karalayıcı haberler yaptı, beni baskı altına almaya çalıştı. Timur Soykan da kanalı satın almamı engellemek adına suçlayıcı şekilde yayınlar yaptı" iddiası sorulan Soykan, "Dünyanın her yerinde yasa dışı bahis şüphelisi bir kişinin e-ödeme, banka ve televizyon kanalı sahibi olması haber değeri taşır. Ben bu haberi destekledim. Ağırel'in yazı dizisi başarılı bir gazetecilik faaliyetidir" dedi.

"Bizleri susturmak ve korkutmak için yapılan bir hamle"

Bugün 13.00'te ifade vermek için savcılığa gideceğini ama bu bilinmesine rağmen gözaltına alındığını aktaran Soykan, "Bu iftiraların sadece Erkan Kork ile sınırlı olmadığını, yargı içerisindeki bir çetenin bizleri susturmak ve korkutmak için hamle yaptığını düşünüyorum. Bu basın özgürlüğüne tamamen aykırıdır. İftirayı atanlardan da demokratik haklarımızı gasp edenlerden de şikayetçi olmayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Ağırel: Baskı altına almaya çalışsam kamuya açık bir alanda görüşmez, ses kaydı almasına izin vermezdim

Gazeteci Murat Ağırel ise emniyetteki ifadesinde özetle şunları söyledi: