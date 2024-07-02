Murat Kurum'a görevi devreden Mehmet Özhaseki'den açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na atanan Murat Kurum, görevi Mehmet Özhaseki’den devraldı.

Görevi devreden Mehmet Özhaseki, şunları söyledi:

"Şerefli bir görevi ifa etmeye çalıştım. Bilgim, birikimim, çabam ne kadarsa hepsini vermeye çalıştım. Giderken başınızın dik olması çok önemli. Elbette biz kanunlara karşı sorumluyuz hesap vereceğiz. Yapmış olduğum hizmetlerden sonra vicdanen huzurluyum. Kutsal bir görev bu. Sayın Kurum kardeşim inşallah bunu başaracaktır."

Murat Kurum'dan deprem bölgesi mesajı

Görevi devralan Murat Kurum ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle bu görevi yeniden tebliğ eden Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Görevi devralırken ve devrederken gurur duyduğum Mehmet Özhaseki'ye teşekkür ediyorum. Kolay değil 94 yılından bu yana bir davada farklı farklı görevlerde çalıştılar.

Şahsım adına çok çok teşekkür ediyorum. Görev aldığım her işte amacım bizi kardeşi gibi bağrına basan aziz milletimize hizmet etmek oldu. Yeri geldi İstanbul'un muradı oldum, depremde, selde koşturmaya gayret gösterdim. Bundan sonraki süreçte de yapacağım aziz milletim için yapmak olacaktır.

Ülkemiz deprem ülkesi, çok acılar yaşandı. Bu acıları tekrar yaşamak istemiyoruz. Sadece 11 ilimizde değil, bugün yaşadığımız sadece kendiliğinden dahi yıkılan binalar, 81 ilimizde deprem dönüşümü noktasında yapılaması gereken her türlü gayreti, arzuyu hiçbir siyaset gözetmeksizin hep birlikte elimizi gövdemizi taşın altına koyarak deprem dönüşümünü gerçekleştirmek istiyoruz. İzmir, Balıkesir'deki yangınlar. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

İklim değişikliğiyle mücadele bakanlığımızın en önemli alanlarından bir tanesi. Yeşil alanlarımızı artıracak adımlarımızı da başta Sıfır Atık Projemiz olmak üzere iklim değişikliğine uyum ve koordinasyonda adımlarımızı kararlılıkla atacağız. İnşallah aynı uyumu çok yüksek noktada göstermek üzere çevre konusundaki hassasiyetimizi artırarak devam edeceğiz. Belediyelerimizle iç içe olacağız. Biz de aynı amaç doğrultusunda çalışacağız, el ele vereceğiz."