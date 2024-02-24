Murat Kurum'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na yanıt: Kendisine herhangi bir davet yapılmamış

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İlk kez; Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı tarafından davet edildim" açıklamasına ilişkin konuştu. Kurum, "Ben dün Altyapı ve Ulaştırma Bakanımızla beraberdim. Kendisine herhangi bir davet yapılmamış. Ekrem Bey’e tavsiyemiz, davet edilmediği metro açılışına gideceğine gelip Sancaktepe’de hafriyat döktüğü metronun ihalesini yapsın" dedi.

Kurum, Sancaktepe’de Sivaslılarla Buluşma programına katıldı. Kurum, program sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir basın mensubunun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Pazartesi gününe ilişkin "İlk kez; Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı tarafından davet edildim" söylemi hakkındaki sorusunu yanıtlayan Kurum şöyle konuştu:



* Bizler tabii ki Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığımızın yaptığı metro açılışına gideceğiz ve büyük coşkuyla İstanbullu kardeşlerimizle birlikte olacağız. Başkan İstanbul’da yaşamadığı için kendi kendine hayali davetler yapıyor. Ben dün Altyapı ve Ulaştırma Bakanımızla beraberdim. Kendisine herhangi bir davet yapılmamış.

'Ekrem Bey'e tavsiyemiz...'

Sancaktepe’deki metro çalışmaları ile ilgili soruyu yanıtlayan Kurum, "Ekrem Bey’e tavsiyemiz, davet edilmediği metro açılışına gideceğine gelip Sancaktepe’de hafriyat döktüğü metronun ihalesini yapsın. Burada, törenini yapsın, biz de gelelim, Sancaktepe Belediye Başkanımız da gelsin. Gereksiz polemiklere gireceğine hafriyat döktükleri, iptal ettikleri metro, karayolu tünellerini açsınlar. Gereksiz yere İstanbul’un gündemini meşgul etmesinler" şeklinde konuştu.