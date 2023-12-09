Murat Ongun hakkındaki 'lüks tatil' soruşturmasına takipsizlik kararı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, kayak merkezi Courchevel’de ailesiyle birlikte lüks tatil yaptığı ve 50 milyon TL’lik evde oturduğu iddialarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Kontrolörler Başkanlığı tarafından savcılığa yapılan suç duyurusu sonuçlandı.

Savcılık, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve 3628 Sayılı kanuna muhalefet suçlamalarıyla Murat Ongun hakkında açılan soruşturma dosyasını 2 yılın ardından takipsizlik kararıyla kapattı. Savcılık, Ongun hakkında dava açılmasına yer olmadığına kanaat getirdi.

Ongun sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Ailemle yaptığım bir seyahat ve kiracısı olduğum ev bahane edilerek 2 yıldır iftiralara, tehditlere ve hakaretlere maruz kaldım. Troll aklıyla hareket edenler marifetiyle, soruşturmalara tabi tutuldum. Benim, eşimin hatta rahmetli babamın ve annemin her harcaması, her bilgisi didik didik edildi. Sonunda adalet de “sende sorun yok” dedi ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı uydurma iddialarla ilgili takipsizlik kararı verdi. Umarım, bu karar artık haksızlık yapılmasının önüne geçer. Saygılarımla…"