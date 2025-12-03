Murat Taşçı Kimdir? TCMB yeni Başekonomisti kimdir, kariyeri ne?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekonomi dünyasında dikkat çeken bir atama gerçekleştirdi. ABD’de uzun yıllar ekonomi alanında görev yapan Murat Taşçı, başekonomist olarak TCMB kadrosuna katıldı. Bu gelişme, finans çevrelerinde ve kamuoyunda büyük merak uyandırdı. Bu atamayla birlikte vatandaşlar Murat Taşçı hakkında bilgi, kariyeri ve diğer merak ettiklerini internette sorgulamaya başladı.

Peki Merkez Bankası’na atanan Murat Taşçı kimdir, nereli ve kariyer geçmişi nasıl?

MURAT TAŞÇI KİMDİR?

2025 yılında Türkiye’ye dönüş yapan Murat Taşçı, önce TCMB’ye danışman olarak katıldı. Kısa süre içinde başekonomist olarak atanan Taşçı’nın uluslararası deneyimi, Türkiye ekonomisine yönelik analiz ve stratejilerde önemli katkılar sağlayacak. Doğum tarihi kamuoyuyla paylaşılmamış olsa da, kariyer geçmişi dikkate alındığında Taşçı’nın 40’lı yaşlarının sonunda olduğu tahmin ediliyor.

Merkez Bankası’nda 2019 yılında Hakan Kara’nın ayrılışından sonra başekonomist pozisyonu uzun süre boş kalmıştı. Aradan geçen altı yılın ardından yapılan bu atama, kurumun ekonomi politikalarında yeni bir dönemin işareti olarak değerlendiriliyor.

MURAT TAŞÇI KARİYERİ

Murat Taşçı, Texas Üniversitesi Austin’de ekonomi alanında doktora yaptıktan sonra 2006 yılında Cleveland Federal Rezerv Bankası’nda (Fed) ekonomist olarak göreve başladı. Yaklaşık 17 yıl boyunca burada görev yapan Taşçı, “Büyük İstifa Dalgası ve Maaş Koruma Programı” ile “Asgari Ücret Artışlarının İş Açıklarına Etkisi” gibi önemli araştırmalara imza attı. Fed’deki uzun kariyerinin ardından New York’ta JPMorgan Chase bünyesinde kıdemli ekonomist ve yönetici direktör olarak görev aldı. Küresel finans piyasaları ve makroekonomi üzerine kritik analizler üreten Taşçı, uluslararası alanda saygın bir isim haline geldi.

Ekonomi çevreleri, Murat Taşçı’nın Merkez Bankası’na kazandıracağı vizyonun özellikle para politikaları ve finansal istikrar açısından kritik rol oynayacağını belirtiyor. Uzun yıllar ABD’de edindiği tecrübenin, Türkiye’nin ekonomik hedeflerine ulaşmasında önemli bir avantaj sağlayacağı düşünülüyor