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Müsavat Dervişoğlu, 'idam ipi' fırlattığı Devlet Bahçeli ile Anıtkabir'de el sıkıştı

MHP Lideri Bahçeli'nin Öcalan'a yaptığı çağrı sonrası nedeniyle partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada kürsüden urgan ipi fırlattığı Bahçeli ile Anıtkabir'de tokalaştı.

Haber Merkezi
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Müsavat Dervişoğlu, 'idam ipi' fırlattığı Devlet Bahçeli ile Anıtkabir'de el sıkıştı
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan’a, örgütü lağvetmesi koşuluyla, "Umut hakkı için başvurması ve TBMM’de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşması" için çağrısı yaptığı için tepki amaçlı Meclis'te urgan ipi fırlattığı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tokalaştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bahçeli'nin yanına giderek tokalaştı

Burada düzenlenen törenin ardından İYİ Parti lideri Dervişoğlu'nun, Öcalan'a yaptığı çağrı nedeniyle sert sözlerle eleştirdiği ve partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada kürsüden urgan ipi fırlattığı Devlet Bahçeli ile yanına giderek tokalaşması dikkat çekti.

Ne olmuştu?

Dervişoğlu, Bahçeli'nin elebaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıyı sert sözlerle eleştirmiş, konuşma yaptığı kürsüden urgan fırlatmıştı.

Dervişoğlu, geçmişte Bahçeli'nin Erdoğan'a ip attığını belirterek "Bahçeli 'Ben asamadım, sen as' demişti. Madem ki milattır, o zaman onun da bir hatırası olsun. Bu büyük milletin anılarını yok ettiniz. Bu büyük milletin geleceğini katlettiniz. Al şimdi bu ipi baş köşede başının ucuna as" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli ise Dervişoğlu'nun attığı urganı, İYİ Parti logosunun bulunduğu bir torbayla beraber odasına asıp yanında fotoğraf çektirmişti.

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