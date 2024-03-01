Muzaffer Bıyık, ‘Yeni dönemde Darıca’yı eser ve hizmetle donatmaya devam edeceğiz’

Sühem BEYAZ / KOCAELİ

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti’nin yeniden Darıca Belediye Başkan adayı gösterdiği Muzaffer Bıyık, seçim beyannamesini açıkladı. Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa; AKP MKYK Üyeleri Mehmet Ali Okur ve Davut Şiviloğlu ile birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan, AKP Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, MHP Darıca İlçe Başkanı İlhan Yaşar, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Mehmet Arslan, AK Parti Darıca Kadın Kolları Başkanı Selma Güvenç, BBP Darıca İlçe Başkanı Vedat Yılmaz ve çok sayıda siyasi parti temsilcisi ile sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda Darıcalı katıldı.

Darıca’nın en büyük sorunlarından biri olan trafik ve ulaşım konusuna beyannamede önemli bir yer veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve ekibiyle ilçemizin ulaşım konusunu enine boyuna masaya yatırdık. Özellikle Darıca’ya giriş çıkışlarda oluşan sıkışıklığı çözmek için önemli projeler geliştirdik. Önceliğimiz ulaşım olacak. İnanıyorum ki önümüzdeki dönem Darıca-Gebze Metrosu’nun açılması ve beyannamemizdeki ulaşım projelerinin tamamlanmasıyla birlikte Darıca’mızın ulaşım sorunu büyük ölçüde çözüme kavuşacak” dedi. Yeni bir destan yazma zamanı olduğunu vurgulayan Bıyık, “2019-2024 döneminde planlanması tamamlanan Darıca-Tuzla Bağlantı yolu için Darıca’nın D-100’e ulaşımı konusunda yeni bir giriş –çıkış yapacağız. Planlanan yol 21 kilometre ve köprülü kavşak olarak, 5 köprü olacak. 30 hemzemin kavşak ve sahil düzenlenmesi de planladık. Atatürk Caddesi Emek Mahallesi’ni Tuzla’ya bağlayacağız. Burak Reis Caddesi’nden alternatif bağlantı yolları yapacağız. Ayrıca, Balyanoz Koyu’ndan Tuzla’ta yürüyüş yolu ve bisiklet yolu yapacağız. Yeni dönemde bu projeleri kısa sürede gerçekleştirmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

“Darıca‘nın ulaşım sorununu rahatlatacağız”

İstasyon Caddesini rahatlatacağımız diğer proje hakkında bilgi veren Muzaffer Bıyık, “Trafik yoğunluğunu çözümlemek adına alternatif yollar açacağız. Cengiz Topel Caddesinin devamında Eskihisar Feribot Yolu üzerine bağlanacak bir kavşağı tamamlayacağız. Planlanan proje 1,25 kilometre. Proje istasyon caddesinde yaşanan trafiği ciddi anlamda rahatlatacak. Feribot yolu ile Eskihisar Caddesine alternatif bağlantı yolu ekleyeceğiz. İstasyon caddesine alternatif bir ulaşım aksımızı da yürürlüğe koyacağız. Bunun içinde de; iki taşıt köprüsü, 1 yaya köprüsü, 5 hemzemin kavşak, 2,5 kilometrelik yol ve otopark düzenlemesi yapacağız. Ayrıca, 2019-2024 döneminde planlaması tamamlanan bu dönemde de ilçemizin trafiğini rahatlatacak olan Sanayi Caddesi D-100 bağlantı köprüsü projesini hizmete alacağız. Sanayi Caddesinden Poli Spotçular Çarşısına vereceğimiz bu yol ile ulaşım aks da hem Aşıroğlu Köprüsü aynı zamanda Sırasöğütler dalçık rahatlatacak bir çalışmadır. İlçemizin giriş-çıkış noktalarından biri olan Sırasöğütler Dalçık çıkışında şehrin farklı bölgelerine ulaşmak isteyen hemşerilerimiz için yeni bir aks çalışmamız olacak. Bu proje ile Battalgazi, Okul ve Atatürk Caddeleri’nin trafiğini önemli ölçüde rahatlatacağız” dedi.

Vatandaşlara yeni sosyal donatı alanları

Darıca’nın yeşil alanlarından biri olan Sancaktepe’ye ulaşımı kolaylaştırmak için Şehit Tahsin Sarıtosun Caddesi ve Telsiz Sokak üzerinden yeni bir bağlantı yolu oluşturacaklarını belirten Bıyık, “Darıca Millet Bahçesi ve Balyanoz Koyu ile ilçemizi cazibe merkezi yaparken Sancaktepe Mesire alanında yapacağımız rekreasyon projesi ile vatandaşlarımıza yeni sosyal donatı alanları kazandıracağız. Ayrıca, metro hattımız da hızlı bir şekilde devam ediyor, yaklaşık bir yıl içerisinde sahile bağlantımız yapılacak. Metro açıldıktan sonra vatandaşların Gebze’ye ulaşımı ve Emek, Osmangazi, Nenehatu, Piri Reis ve Sırasöğütler gibi metro güzergahında olmayan mahallelerden metroya dolaşımıyla alakalı dikey ulaşımı sağlayacağımız bir sistemi de Büyükşehir devreye alacak. Yeni dönemde prestij caddelerimizi yaptık. Gelişen ve büyüyen Darıca’da ana caddelerimizin alt ve üst yapılarını, kaldırımlarını ve ışıklandırmalarını yenileyerek vatandaşlarımız için kaliteli ve konforlu hale getirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Çok ciddi alt yapı çalışmaları yaptıklarını söyleyen Bıyık, “2019 yılında göreve başladığımızda sel felaketi yaşadık. Büyükşehir ve İSU yetkilileri ile gerçekleştirdiğimiz toplantıda önce alt yapı dedik. Şehrin makyajından daha kıymetlidir altyapı yatırımı. Büyükşehir Belediyemizle birlikte şehrimizin altyapısını yenileyerek kentimizin sağlıklı bir şekilde gelişimine zemin oluşturduk. Aynı zamanda daha çok hareket, daha az emisyon mantığıyla elektrikli araçları ile alakalı şarj istasyonları, yaya bisiklet yollarında karavan park alanları, hareketli kavram projeleri gibi yine güvenli okul ve ulaşım alanlarında yapacağımız çalışmalarla Darıca’da daha çok hareket daha az emisyon mantığını harekete geçirmiş olacağız. Mahalle aralarında otopark düzenlemeleri getireceğiz” dedi. Bıyık, “Göreve geldiğimiz günden bu yana araç filomuza 80 adet iş makinesi ve araç satın aldık. Yeni dönemde de araç filomuzu güçlendireceğiz” şeklinde konuştu.

“Bu dönem Darıca’nın topyekün yenilenme dönemi olacak”

Hedefimiz kentsel yenileme diyen Bıyık, “İlçemizi özellikle depreme hazırlık konusunda daha iyi bir noktaya getirmeye gayret ediyoruz. İlk olarak Emek Mahallesi’nde 329 dairelik bir kentsel dönüşümü belediyemiz garantörlüğünde tamamlayarak hak sahiplerine tapularını teslim ettik. İlçemizde Gümüş Evler sitesinde de bu projeye benzer çalışma başladı. Bu dönem Darıca’nın topyekün yenilenme dönemi olacak. Darıca’da deprem başta olmak üzere her türlü afetlere karşı mücadele etmek üzere çalışmalarımızı başlattık. Bu kapsamda doğal afetlere kazırlık merkezi ve Darıca Arama Kurtarma Ekibini (DARK) kurduk. Olası bir afet durumunda kendi kendine yeten bir Darıca için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Muzaffer Bıyık, “İlçemizin kültürel ve sosyal hayatına önemli katkı sağlayacak olan Kültür Merkezimiz Darıca’nın kongre turizmine canlılık getirecek ve kültür sanat etkinliklerinin yeni adresi olacak. Bin kişilik merkezde toplantı ve konferans salonu, nikah salonu, kişisel gelişim ve çocuk merkezi, kütüphane ve etüt odaları olacak. Aynı zamanda, Kocaeli bölgesine hizmet eden Farabi Onkoloji, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’ni günümüze uygun koşullarda hizmet vermesi için yeni binaların yapımını organize ediyoruz. Ayrıca, Darıca’ya yeni kapalı semt pazarları kazandıracağız” diye konuştu. Dudayev sahilinde hizmet verecek olan Balıkçı Barınağı ve Marina, yaklaşık 200 tekneye ev sahipliği yapacağını söyleyen Bıyık, “Yüzer iskelelerin ihalesi yapıldı. Son lodosta tahribat gören yerleri de giderdik ve güçlendirdik. Aynı zamanda Sahil Güvenlik Komutanlığına yer verilecek. Darıca Mini Marina hem balıkçılara hem de yat sahiplerine güvenli bir liman olacak” ifadelerini kullandı.

Darıca’ya yenilenebilir enerji yatırımları

Gelecek nesillere daha temiz, daha kaliteli bir çevre emanet etmek ve daha yaşanılabilir bir Darıca sunmak amacıyla yenilenebilir enerji ile elektrik üretmeye başlayacaklarını belirten Muzaffer Bıyık, “Güneş Enerji sistemlerini Kapalı Pazar alanları ve farklı alanlarda kullanmak kaydıyla özellikle Darıca Belediye’sinin harcadığı enerjinin fazlasını üreteceğimiz bir altyapı çalışmasını da yapıyoruz. Darıca’mızın turizmine katkı sunmak ve cazibe merkezi olması adına vizyon projeler hayata geçiriyoruz. Gözbebeğimiz olan Bayramoğlu’nun marka değerini arttırmak ve günübirlik turistik geziler için Yelkankaya Cam Teras projemizi hayata geçireceğiz. Darıca Millet Bahçesi Teleferik projemiz Darıca’ya büyük değer katacak. Bin kişilik kongre merkezimiz ile ilçemizin kongre turizminde merkez olmasını sağlayacağız. Sancaktepe Yaşam Merkezi, Millet Bahçesi 4. Etap ve Nenehatun Kent Park gibi projelerle ilçemizin çekim merkezi olmasını sağlayacağız” dedi.

7’den 70’e herkese hitap eden projeler hazırladıklarını söyleyen Muzaffer Bıyık, “Gençler, kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere herkesin hayatını kolaylaştıracak, herkese dokunacak projelere yer verdik. Darıca emekli evi ile emekli vatandaşlarımızın huzurlu bir ortamda vakit geçirmelerini sağlayacağız. Kentsel dönüşüme ağırlık vererek Darıca’yı depreme dirençli bir kent haline getireceğiz. Kentsel Cazibe merkezleri ile ilçemizin marka değerini arttıracağız. Ailelerimize yönelik kapsayıcı projelerimiz olacak. Sosyal destek programlarımızla dezavantajlı vatandaşlarımızın destekçisi olacağız. Sokak hayvanlarından sıfır atık projelerine kadar ilçemizin hangi alanda neye ihtiyacı varsa o konuda çözümler üreteceğiz” şeklinde konuştu.