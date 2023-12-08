Naci Görür, İstanbul'da 'her an deprem olma ihtimali' için oran verdi: Neredeyse yazı tura atacaksın

Bursa'nın Gemlik ilçesinde geçen günlerde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası gözler olası İstanbul depremine çevrildi. İstanbul'un büyük Marmara depremine ne kadar hazır sorusu ise tartışılmaya devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Murat Yün, olası depremde ağır hasar alması ya da yıkılması beklenen yapılarda 3 milyon nüfusun yaşadığına dikkat çekti.

DW Türkçe’nin haberine göre, Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Mudanya açıklarında gerçekleşen depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın güney kolunda gerçekleştiğini söyledi.

Naci Görür: İstanbul’da deprem olma ihtimali yüzde 47

Büyük Marmara depremi de aynı fay hattının kuzey kolunda beklenirken Görür, “İstanbul'da her an deprem olma ihtimali yüzde 47'ye çıkmış durumda” dedi. Görür, "Bu inanılmaz bir oran. Neredeyse yazı tura atacaksın" ifadelerini kullandı.

2 fay aynı anda kırılırsa 7,5 büyüklüğünde deprem üretir

Naci Görür, Marmara Bölgesi'nin Kumburgaz ve Adalar fayının deprem üreteceğini belirterek Adalar fayı kırılırsa en fazla 7, Kumburgaz fayı kırılırsa minimum 7,2, her iki fay aynı anda kırılırsa 7,5 büyüklüğünde deprem öngörüyor.

İBB'nin tespitlerine göre İstanbul'da bulunan 1 milyon 200 bin binadan 800 bini 2000 yılı öncesi yönetmeliklere göre yapılmış durumda. Bu binalardan yaklaşık 200 bininin depremde ağır hasar alması ya da yıkılması bekleniyor.

Sahil hatlarındaki eski yapılarda ciddi risk var

Murat Yün, bu binalarda 1 milyon 300 bin hane olduğunu ve yaklaşık üç milyon nüfusun yaşadığını söylüyor. Olası deprem senaryosunda öncelikle bu 3 milyon nüfusun yaşamını idame ettirecek alanların hazırlanması gerektiğini düşünen Yün, özellikle sahil hatlarındaki eski yapılarda ciddi bir risk faktörü olduğuna işaret ediyor.

Riskli yapıda oturmanın temelinde ekonomik sebeplerin yattığına işaret eden Yün, İBB Meclisi'nden alınan kararla Bakanlık tarafından verilen 3 bin 500 lira kira yardımı üzerine 4 bin 500 lira hibe verdiklerini belirterek ekliyor:

"Bizim vatandaşa kentsel dönüşüm veya riskli binaların tahliye edilmesine ilişkin finansman modelleri sunmamız lazım. Kira yardımı da bunlardan birisi."