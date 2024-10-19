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Naci Görür'den deprem açıklaması: Bu zon daha çok ters ve bindirme fayları ile karakteristik

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada bölgeyle ilgili önemli uyarılarda bulundu. Görür, Kahramanmaraş Fay Zonu'nda stres transferi sonucu yeni kırılmaların beklendiğini belirterek "Bu zon daha çok ters ve bindirme fayları ile karakteristik." dedi.

Haber Merkezi
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Naci Görür'den deprem açıklaması: Bu zon daha çok ters ve bindirme fayları ile karakteristik
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Malatya'da meydana gelen 5.9'luk depremin ardından Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. 6 Şubat 2023'te yaşanan iki büyük depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür, kritik deprem sonrası dikkat çeken uyarılarda bulundu.

"Bu zon daha çok ters ve bindirme fayları ile karakteristik"

Sosyal medya hesabı X'ten açıklamalarda bulunan Görür deprem bölgesine ilişkin bilgiler verdi. Görür, "Az önce Kahramanmaraş-Bulanık’ta 4.3 deprem oldu. Deprem Kahramanmaraş Fay Zonunda yaşandı. Bu zon daha çok ters ve bindirme fayları ile karakteristik. Kahramanmaraş depremleri sırasında DAF (Çardak, Erkenek vb )ve Ölü Deniz Fayları kırılmıştı. Bu zonun da kırılması, stres transferi yolu ile bekleniyordu." dedi.

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