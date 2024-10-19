Ümit Özdağ: Sağlık Bakanı WhatsApp'tan bana ulaştı, belge yolladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve partililer, bugün saat 17.00'de İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün önünde yenidoğan çetesi hakkında basın açıklaması yaptı.

"Sağlık Bakanı, Whatsapp'tan bana ulaştı"

Açıklamada Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu istifaya çağıran Özdağ, konuyla ilgili Sözcü TV'de de İpek Özbey'e açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı ile arasında geçen diyaloğu aktaran Özdağ, "Sosyal medya üzerinden biraz önce paylaştım açıklamayı. Sağlık Bakanı'nı istifaya çağırdım. Aslında dün akşam bir kampanya başlattık X'te 'Sağlık Bakanı istifa' diye. Bunun üzerine Sağlık Bakanı, WhatsApp'tan bana ulaştı. Soruşturmayla ilgili bir belge yolladı. 'Neden istifamı istiyorsunuz? Soruşturmayı ben açtım' dedi. 'Aslında haklısınız. Enerji Bakanı'nın istifasını istememiz lazımdı bu hususta. Şaka gibi" ifadelerini kullandı.