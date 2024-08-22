Naci Görür'den kritik uyarı: Her 3 konuttan 2'si yıkılabilir, nüfusun yüzde 20'si risk altında!

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı Habertürk yayınında İstanbul depremi ile ilgili açıklamalarda bulundu. İstanbul'da her 3 konuttan 2'sinin yıkılacağını en az 16 milyon insanın da yüzde 20'sinin risk altında olduğunu anlatan Naci Görür İstanbul depreme yeterince hazırlanmıyor, bir hazırlık varsa da bu raporlama dışında halka sunulmuyor, görünen bir şey yok." dedi.

"Türkiye'yi depreme hazırlayacak bir bakanlık kurulmalı"

"Depreme karşı bilinçlendirmek için 24 saat halka yayın yapılmalı, anaokulundan liseye kadar gençlere eğitim verilmeli" diyen Görür "Türkiye'yi depreme hazırlayacak bir bakanlık kurulmalı, bazı şeylerden kısılıp buraya bütçe ayrılmalı, hükümetler değişse de önemi değişmemeli. Deprem olacak mı olmayacak mı diye uğraşmayın, 13 milyon yıldır oluyor, buraları depreme dirençli yapın, rahat edin." ifadelerini kullandı.