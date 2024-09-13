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Nahit Eren'den Narin Güran açıklaması: Müşteki olarak dosyaya başvuru yaptık

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Narin Güran cinayetiyle ilgili yaptığı açıklamada Diyarbakır Barosu olarak adaletin sağlanması için davaya müşteki sıfatıyla başvurduklarını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Nahit Eren'den Narin Güran açıklaması: Müşteki olarak dosyaya başvuru yaptık
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Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Diyarbakır Barosu Toplantı Salonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, Narin'in öldürülmesinin ülkede ciddi derecede yankı uyandırdığını ve benzer vaka dosyaları açısında milat olacağını söyledi.

Diyarbakır Barosunun ilk andan itibaren çalışmalara katkı sunduğunu kaydeden Eren, bugün itibarıyla da baro olarak Narin için adaletin tesisi ve faillerinin hak ettikleri cezayı almaları için dava ve soruşturma dosyasına müşteki olarak başvuru yaptıklarını belirtti.

"Diyarbakır Barosu, Narin'imizin müştekisi olarak dosyaya başvuru yaptı"

Eren, "Diyarbakır Barosu, Narin'imizin müştekisi olarak dosyaya başvuru yaptı. Dava süreçlerinde biz buna katılma sıfatı diyoruz, bugün bütün aile bireylerinin bu dava dosyası açısından şüpheli konumda oldukları için tutuklu ve daha önce şüpheli olarak ifadeleri alındığı için müşteki sıfatı kazanamayacaklarından dolayı, yazılı başvurumuzla dosyaya resmi anlamda da müşteki sıfatıyla dahil edilme talebinde bulunduk." dedi.

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