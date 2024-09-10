Narin cinayetinde itirafçı adliyeye sevk edildi
Narin Güran cinayetinde itirafçı olan Nevzat Bahtiyar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra 8 Eylül'de ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili soruşturma devam ediyor.
Nevzat Bahtiyar adliyeye sevk edildi
Salim Güran'ın 200 bin TL para teklif etmesi üzerine Narin'in cesedini Eğertutmaz Deresi'ne gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar emniyet işlemleri ardından Diyarbakır Adliyesine sevk edildi.
Gündem