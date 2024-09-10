Narin'in amcası Salim Güran'ın avukatı Seda Toğrul dosyadan çekildi: Bir anne olarak devam edemeyeceğim

Sekiz yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı ve Narin'in amcası olan S.G., çıkarıldığı Nöbetçi mahkeme tarafından "kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanmıştı.

Narin cinayetinin baş şüphelisi amca Salim Güran'ın avukatı Av. Seda Toğrul davadan çekildiğini açıkladı.

"Bir anne olarak savunmaya devam edemeyeceğim"

Av. Seda Toğrul'un yazılı açıklaması şöyle:

Basına ve kamuouna duyuru

Kamuoyunun yakından takip ettiği Narin Güran olayı hepimizi derinden üzmüştür. Şüpheli Salim Güran'ın olayla ilgili somut delil bulunmadan tutuklanmış olduğu 5 Eylül 2024 tarihinde Narin'in yaşayıp yaşamadığı dahi bilinmezken Anayasa'nın vermiş olduğu savunma hakkı kapsamında müdafiilik görevi üstlenmiş isek de; dosyada gelinen aşamada diğer sanık ve gizli tanık beyanları, Narin'in ölü olarak bulunması, dosyaya dahil edilen adlı tıp raporlarını göz önünde bulundurarak bir anne olarak savunmaya devam edemeyeceğimden müdafilik görevinden çekilmiş bulunmaktayım.

"Dosyanın bir anne olarak, bir vatandaş olarak yakından takipçisi olacağım"

Güzel kızımız Narin'in bu yaşadıklarının derin hüznü ve acısını bir anne olarak doğrudan içimde hissediyorum. Dosyanın bundan sonra sanık müdafi olarak değil, bir anne olarak, bir vatandaş olarak yakından takipçisi olacağımı, adil bir yargılamanın gerçekleştirilmesi, tüm sorumluların yargılanması temennisi içinde olacağımı tüm kamuoyu ve basınla paylaşırım

Av. Seda Toğrul

Bugün cezaevinde amca ile görüştü

Av. Seda Toğrul, Halk TV muhabiri ile bugün, gün içinde yaptığı telefon görüşmesinde ise, Salim Güran'ın dosyasından çekilmek için henüz bir karar vermediğini açıklamıştı. Av. Toğrul, "Ancak şunu söyleyebilirim. Narin'in zarar veren her kim olursa onun avukatlığını üstlenmem" demişti. Av. Toğrul, müvekkili Salim Güran ile en son bugün öğlen saatlerinde cezaevinde görüşmüştü.