Narin Güran'ın nerede öldürüldüğü belli oldu! Özel yöntemlerle eşyaları yıkamışlar

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe köyünde, kaybolduktan 21 gün sonra cesedi bir çuval içinde derede bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Narin’in baba evinde öldürüldüğü kesinleşti

Halk TV'den Ferit Demir'in haberine göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının Narin Güran’ın evinde topladığı deliler ve deliler üzerinde elde edilen DNA sonuçlarına göre Narin Güran’ın kendi evinde bir oda içinde katledildiği sonucuna varıldı.

Eşyalar özel yöntemler kullanılarak yıkandı

Soruşturma savcılarının elde ettikleri bilgilere göre evde birçok delilin yok edilmesi için birçok yöntemin kullanıldığı evdeki eşya, kıyafet ve halıların özel yöntemler kullanılarak yıkandığı da tespit edildi. Evdeki tüm delilerin yok edilmesi çalışmalarına rağmen bazı eşyalar üzerinde DNA tespitlerinin yapıldığı öğrenildi.

Elde edilen yeni bulgular ve delillerde Narin’in 21 Ağustos günü saat 15.15’te eve gittikten kısa bir süre sonra boğularak öldürüldüğü kesinlik kazandı.

Daraltılmış HTS kayıtlarına göre yeniden sorgulama yapılacak

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 12 tutuklu şüpheli ile serbest bırakılan diğer şüpheliler, cep telefonu numaralarını bağlı olduğu GSM operatörlerinden elde edilen HTS kayıtlarının uzman kişiler tarafından yapılan daraltılmış kayıtlarının tespitlerinin tamamlandığı, buna göre birçok bilginin de daha net bir hal aldığı öğrenildi.

Anne, amca ve yengeler de evdeymiş

Elde edilen daraltılmış HTS kayıtlarına göre, tutuklu amca Salim Güran’ın Narin’in eve geldiği 15.15’ten önce kardeşi Arif Güran’ın evinde bulunduğu, Narin’in eve geldiği sırada orada olduğu ve daha sonra evden ayrıldığı kısa aralıklar ile en az 3 kez eve girip çıktığı tespit edildi.

Ayrıca anne Yüksel Güran ile Salim Güran arasında 15.20 ile 15.35 saatleri arasında 3 kez telefon görüşmesi yapıldığı tespit edildi. Yengeler Hediye Güran, Maşallah Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın daraltılmış HTS kayıtlarında yapılan tespitler sonucunda elde edilen bilgilere göre Narin’in katledildiği saat 15.15’den çok kısa bir süre içinde Arif Güran’ın evinde bulundukları eve ilk gelen kişinin yenge Hediye Güran olduğu daha sonra çok kısa aralıklar ile Nevzat Bahtiyar ve Maşallah Güran’ın da eve geldiği tespit edildi.

Evde aşırı su kullanımı tespit edildi

Maşallah Güran ve Hediye Güran’ın 15.15’ten sonra saat 19.00’a kadar defalarca Arif Güran’ın evine geldikleri ve belirlenen standartların üzerinde evde su kullanımı yapıldığı tespit edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli sanıkların HTS kayıtları üzerinde uzman ekiplere yaptırdığı incelemelerin ve tespitlerin tamamlandığı ve elde edilen sonuçlara göre tutuklu ve şüpheli sanıkların tekrar sorgulanmasına karar verildiği öğrenildi. Soruşturma savcılarının ilk olarak tutuklu 12 sanığı sorgusunu yapacağı öğrenildi. Sorguların ne zaman yapılacağı konusunda ise henüz bir bilgi verilmedi.