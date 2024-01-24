NASA’dan ayrılan Astrofizikçi Umut Yıldız kimdir? Astrofizikçi Umut Yıldız Türkiye'ye dönüyor!

Astrofizikçi Umut Yıldız sosyal medyada yaptığı paylaşım ile NASA’dan ayrıldığını duyurdu. Artık bu deneyimlerimi Türkiye'de değerlendirmek ve Türkiye’nin uzay atılımını hep beraber yaşamak için NASA’dan ayrılıyorum diyen Astrofizikçi Umut Yıldız kimdir? Sosyal medyadan paylaştığı videoda neler söyledi? İşte detaylar…

Astrofizikçi Umut Yıldız sosyal medyada yaptığı paylaşım ile NASA’dan ayrıldığını söyledi. Umut Yıldız paylaştığı videoda, ‘’Bugün NASA'da son günüm, masamı boşalttım. Bugün resmen ayrılıyorum. İçimde hafif burukluk var. Burukluk var çünkü, her gün geldiğim araştırma köyünden ayrılıyorum. Sevinç var çünkü, 10 yıldır bugüne kadar birçok hem bilimsel hem teknolojik projelerde çalıştım. Teknolojinin ulaştığı son seviyedeki projeleri gördüm. İçinde binlerce araştırmacının, mühendisin olduğu projelerdi bunlar. Bazılarına küçükte olsa katkıda bulundum. Yani başka gezegenlere araçlar gönderdik ya yani çok iyi birşey bu. Astrofizik adına çalışırken de dünyanın uzak yerlerinde dev teleskoplar vardı. Bunları kullanma fırsatı buldum. Yüzlerce kişilik takımlarda çalışarak bunlarda çok ilginç keşifler yaptık. Basın bültenleri yayınladık. Artık yeni heyecanlara açılma vaktimin geldiğini düşünüyorum. Yani yine uzay ile ilgili işlere devam edeceğim tabi ki. Bundan öte Türkiye'de ki gençlerin uzay ile ilgili potansiyelini görüyorum ve çok şeylerin yapılacağını düşünüyorum. Onun için çok heyecanlıyım ve aynı zamanda çok mutluyum. Gelecekte görüşmek üzere.’’ İfadelerini kullandı.

Astrofizikçi Umut Yıldız kimdir?

Dr. Umut Yıldız, 1982 yılında İstanbul'da doğdu. Küçük yaşlardan itibaren uzaya ve yıldızlara meraklı olan Yıldız, Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nü kazandı. 2000 yılında başladığı üniversite eğitimini 2004 yılında tamamladı. Üniversite yıllarında astronomiye olan ilgisini arttıran Yıldız, mezun olduktan sonra Hollanda'ya giderek Groningen Üniversitesi'nde yüksek lisansını yaptı. Burada astrofizik alanında çalışmalar yapan Yıldız, 2007 yılında Leiden Üniversitesi'nde doktora programına başladı. Doktorasını astrokimya ve molekül astrofiziği üzerine yapan Yıldız, 2011 yılında doktor unvanını aldı.

Doktorasının ardından Leiden Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırma görevlisi olarak çalışmaya devam eden Yıldız, 2013 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek NASA'nın Jet Propulsion Laboratory (JPL) adlı kurumunda göreve başladı. Burada derin uzay iletişimi ve astrofizik alanlarında araştırma mühendisi olarak çalışan Yıldız, halen bu görevini sürdürmektedir. Dr. Umut Yıldız, sadece bir bilim insanı değil, aynı zamanda bir bilim iletişimcisi ve popüler bilim yazarıdır. Bilimin topluma yayılmasına önem veren Yıldız, çeşitli platformlarda uzay ve astronomi ile ilgili programlar yapmakta, makaleler yazmakta ve konferanslar vermektedir.