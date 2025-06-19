Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla Eskişehir Atatürk Stadyumu’nun ismi değiştirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Eskişehir Atatürk Stadyumu’nun ismi değiştirildi.

2016 yılında yıkılan Eskişehir Atatürk Stadyumu’nun yerine Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi inşa edildi. Eskişehir’in Sazova Mahallesine yapılan yeni stadyuma ise uzun yıllardır “Atatürk” isminin verilmesi beklenirken, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile stadyumun isminin “Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu” olarak tescillendiğini duyurdu.

“Cumhurbaşkanı’nın tensipleriyle sonuçlandı”

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, stadyum isminin belirlenme sürecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle sonuçlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Eskişehir Stadyumu’nun yeni ismiyle ilgili süreç, Sayın Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle neticelendirilmiş bulunmaktadır. Stadyumumuzun yeni ismi, Eskişehir’in yetiştirdiği kıymetli aydınlardan biri olan, Eskişehirspor ve Millî Takımımızın efsane futbolcusu, akademisyen kimliğiyle tüm yaşamını kentimize adamış değerli hemşehrimiz Prof. Dr. Fethi Heper’in ismiyle taçlandırılmıştır. Bu anlamlı kararın şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, Prof. Dr. Fethi Heper’i sevgi ve saygıyla anıyoruz.”

Tepkiler sürüyor: Bu iş parti değiştirmeye benzemez

Hatipoğlu’nun açıklamalarının ardından sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve siyasilerden tepkiler geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Eskişehir Şube Başkanı Mehmet Avcı, “Nebi Bey müjde açıklamış. Stadyumun ismi Fethi Heper Stadyumu olmuş. Kendisi ne demişti? Herkesi kapsayan, herkesin benimseyeceği bir isim olacak diye. Şimdi soruyorum: Zaten ismi Atatürk olan stadyumun ismi herkesi kapsamıyor muydu?

Bakın Sayın Hatipoğlu, bu iş parti değiştirmeye benzemez. Bu şehir sizi vekil yaptıysa kıymet verdiği değerlere zarar verin diye yapmadı. Az çok tanırım sizi özünüze dönün gittiğiniz yol yol değil. Yapılan yanlıştan dönün bir an evvel. Atatürk’ü, Eskişehirspor’u, Fethi Heper’i vs. değerlerimizi bize bırakın. Eskişehir Atatürk Stadyumu” ifadelerini kullandı.

“Atatürk’ün adını silmek kimin haddi?”

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan da stadyumun adının değiştirilmesine tepki gösterdi:

“Atatürk’ün ismini silemezsiniz! Eskişehirspor’un ve şehrimizin gururu Prof. Dr. Fethi Heper hepimizin saygı duyduğu bir değerdir. Ancak, bu saygı üzerinden Eskişehir halkının hafızasını ve iradesini hiçe sayamazsınız!

Daha düne kadar #Eskişehirspor’a “gelir” bahanesiyle stadyumun adını değiştirmek isteyen, bizleri Atatürk’e sığınmakla hedef alan AKP’nin Eskişehir il başkanı ve milletvekilleri şimdi bu kararı ‘tensiple’ meşrulaştırmaya çalışıyor. Eskişehir halkının gönlünde, vicdanında o stadın adı Atatürk’tür! Ve öyle kalacaktır! Ve bu halk, neyi neden yaptığınızı çok iyi bilmektedir. Yaşamı boyunca, Atatürk ilke ve değerlerine sıkı sıkıya bağlı olan; Fethi Heper efsanemizdir.

Ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin de milletimizin de varoluş sebebidir. Tarihle, milletin ortak değerleriyle, Atatürk’le inatlaşılmaz. Bu yanlıştan derhal dönün!”

“İsminin Atatürk Stadyumu olmasından vazgeçmeyeceğiz”

Eskişehirlilerin iradesinin yok sayıldığını ifade eden CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, “Eskişehir halkının yıllardır süren talebi nettir: Yeni stadımızın adı Atatürk Stadyumu olmalıdır! Ancak, Eskişehirlilerimizin iradesi hiçe sayılarak, stadımıza şehrimizin önemli değeri Prof. Dr. Fethi Heper ismi verildiği duyurulmuştur.

Eskişehirspor’umuzun efsanevi milli futbolcusu, Sevgili Ağabeyim Prof. Dr. Fethi Heper’in şahsına ve Eskişehirspor tarihindeki yerine elbette saygımız sonsuzdur.

Ama, ülkemizin kurtarıcısı, Cumhuriyet’imizin kurucusu, Ebedi ve Tek Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün adını ‘silme’ gayreti ile şehrimizin önemli bir değerinin isminin kullanılması hem Ata’mıza hem Fethi Heper’e hem de Eskişehir halkına saygısızlıktır.

Öyle eminim ki, Fethi Ağabeyim, sağ olsa bunu asla, istemez ve kabul de etmezdi. Stadyumun adının belirlenmesi hakkının, sadece Eskişehirlilere ait olduğunu ve isminin Atatürk Stadyumu olmasından vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz” diyerek tepkisini dile getirdi.