Nermin Bezmen açıkladı: Tolga Savacı'nın son sözleri ortaya çıktı

80'li yıllar Yeşilçam filmlerinin sevilen oyuncusu Tolga Savacı (60), kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Nermin Bezmen, Sabah gazetesine verdiği röportajda, eşi Tolga Savacı'nın son saatlerinde aralarında geçen konuşmayı anlattı.

Bezmen, "Tolga benim için özel bir insandı. Onun aşk dolu, sadık, sevecen, düşünceli ve şefkat dolu yanlarını her zaman takdir ettim. Dünya üzerinde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen dimdik duruşunu koruyan biriydi. Benim için gerçekten çok değerliydi. Onunla beraber geçirdiğimiz zamanlarda, hayatın tüm zorluklarını unutabileceğim bir huzur bulurdum. Ancak Tolga'nın iç dünyası oldukça hassas ve kırılgandı" şeklinde konuştu.

Bezmen, "Hayatımın en zor günlerinden birini yaşıyorum. Tolga, benim eşim ve hayat arkadaşımdı. Öğlen saatlerinde aramızdan ayrıldı. Onun vasiyeti üzerine cenazesini Amerika'da defnetmeyi planlıyoruz. Tören, cumartesi günü gerçekleşecek. İçim yanıyor" dedi.

"Son anının yaklaştığını hissediyormuş gibi..."

Bezmen, Tolga'nın ölmeden önce kendisiyle sabaha kadar konuştuklarını belirterek, "Tolga, sanki son anının yaklaştığını hissediyormuş gibi, bana şunları söyledi: 'Seni hiçbir zaman başka biri gibi sevmedim ve sevmeyeceğim. Sen, hayatımı en çok aydınlatan kişi oldun. İlk günkü gibi sana aşığım ve her zaman öyle kalacağım'" ifadelerini kullandı.

Bezmen, Tolga'nın bir sanatçı olarak değerinin yeterince anlaşılmadığını düşündüğünü dile getirerek, "Televizyon ekranları, gerçek bir beyefendi, yetenekli ve entelektüel bir sanatçıyı kaybetti. Tolga, yaşına ve deneyimine rağmen, mesleki ve fiziksel özellikleriyle mükemmel bir karakter oyuncusu olabilirdi. Ancak bu fırsat kendisine tanınmadı. Ancak benim için, Tolga'nın değeri sadece bunlarla sınırlı değildi. O, bana aşık, sadık, sevgi dolu, paylaşımcı, düşünceli, şefkat dolu ve bu karmaşık dünyada bile dimdik ayakta duran biriydi. Onunla geçirdiğim her an, yaşadığım tüm acıları, üzüntüleri ve kırgınlıkları unuttururdu. Onun nazik düşünceli ve kırılgan doğası, onun için zorlu bir süreçti" şeklinde konuştu.

Tolga Savacı kimdir?

6 Mayıs 1963'te İstanbul'da doğan Tolga Savacı, Fransız Koleji'ni bitirdikten sonra 1983 yılında İtalya'da mankenlik eğitimi aldı.

Savacı, 1985 yılında Banu Alkan'la başrolde yer aldığı "Arzu" filmiyle beyazperdeye adım attı.

Tolga Savacı, 80'li yıllarda Banu Alkan ve Hülya Avşar başta olmak üzere birçok kadın yıldızla çeşitli filmlerde yer aldı.

2015 yılında yazar Nermin Bezmen'le evlenen Savacı, ABD'de yaşamaya başlamıştı.