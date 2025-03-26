Öcalan'ın ailesinin İmralı ziyareti başvurusu: Bakan Tunç'tan açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Tunç'a İmralı heyetinin dördüncü görüşme başvurusuna dair bir gelişme olup olmadığı soruldu.

Bakan Tunç, "İmralı ile ilgili, aile görüşmesi ile ilgili bir talep var. Bu talebi değerlendiriyoruz. Daha önce Ömer Öcalan bir görüşme yapmıştı. Daha evvelden de kardeşinin görüşmeleri olmuştu. Kanun çerçevesi ve hükümlülerin hakları çerçevesinde değerlendirilecek. Aile görüşmesi ile ilgili bu talebi değerlendireceğiz" dedi.

Gazetecilerin, "Kardeşi mi yoksa başka aile bireyleri ile mi görüşecek" sorusuna ise Bakan "Talep nasıl gelirse ona göre değerlendireceğiz" yanıtını verdi.