Öğretmen il dışı atamaları başvurusunda son gün
Öğretmenler, 22 il için başvuru yapıp tayin isteyebilecek. Öğretmen il dışı atama başvurusu nasıl yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı, 22 il için öğretmen atamalarını değerlendirmeye alacak. Atamalar, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak.
İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları 28 Temmuz-2 Ağustos arasında yapılabilecek.
Atamalar ise 4 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.
Atama yapılacak iller şunlar:
1- İstanbul
2- Adıyaman
3- Ağrı
4- Ardahan
5- Batman
6- Bingöl
7- Bitlis
8- Diyarbakır
9- Erzincan
10- Erzurum
11- Gaziantep
12- Hakkari
13- Hatay
14- Iğdır
15- Kahramanmaraş
16- Kars
17- Mardin
18- Muş
19- Siirt
20- Şırnak
21- Şanlıurfa
22- Van